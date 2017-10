Taxíky komplikovaly cestu na letiště i v centru. Uberu vzrostly tržby

Ministerstvo chce srovnat pravidla pro taxislužby Ministerstvo dopravy připravuje návrh změny zákona, která by umožnila postavit na roveň mobilní aplikaci a klasický taxametr.

Na přípravě nové legislativy ministerští úředníci pracují se zástupci provozovatelů alternativních taxislužeb. Podrobnosti o změně včetně způsobu, jakým by stát kontroloval záznamy jízd a výši odvedené daně, by měly být zřejmější po čtvrtečním jednání pracovní skupiny na Úřadu vlády. Nahrazení taxametru mobilní aplikací, kterou by mohli kontrolovat státní úředníci on-line, je model, který Uber používá například v Estonsku. I v současnosti mají úředníci šanci zkontrolovat tyto údaje zpětně. Každá jízda je zaznamenaná, každý šofér musí mít daňové identifikační číslo, musí mít živnost. Nevyužívání taxametru není jediným rozdílem, který šoféři taxislužeb alternativním aplikacím vytýkají. Vadí jim rovněž to, že šoféři pro Uber nejezdí označenými auty a nemusí mít zkoušky z místopisu. V Praze jezdí zhruba pět tisíc taxíků. Magistrát má nyní v­ plánu razantně zvýšit počet kontrol, využije tak novely zákona, která umožňuje přísněji postihovat nepoctivé taxikáře. Zvýšení proběhne plošně, magistrát se ale výrazně zaměří především na Pařížskou ulici, hlavní nádraží a další nechvalně známá místa.