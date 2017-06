Techno a Vivaldi propagují Česko

Na Moravě tančí také důchodci Nový videoklip CzechTourism TechnoMeetsBaroque se na sociálních sítích líbí. To u propagačních videí není zvykem.



Rozpaky vzbudil v roce 2015 klip o Jihomoravském kraji. Ten stál 130 tisíc a lidé ho vesměs kritizovali. „Žiju na jižní Moravě, ale za to video se stydím,“ stálo v jednom z komentářů pod videem. V klipu rodina se dvěma dětmi stojí před lednickým zámkem a pustí se do zvláštního tance. Střih a za dunivé hudby rázem skupina důchodců vytáčí ruce na vinicích pod Pálavou. V kreacích se pak s křečovitými úsměvy prostřídají ještě mladí lidé na zahradě vily Tugendhat či krojovaná kapela před historickým stavením.



Kritiku loni sklidil také spot ministerstva zahraničí s názvem Czechia has Marvellous People. Klip mimo jiné vznikl kvůli prezentaci českých firem v zahraničí. Záběry české krajiny, řemeslné práce či umění doprovází klavírní hudba.



Tradiční český výrobce pian Petrof si stěžuje na to, že křídlo použité ve spotu je americké. „Nevím, z jakého titulu prezentujeme z peněz daňových poplatníků americkou značku ve společnosti českých osobností a produktů,“ kritizovala loni klip Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti Petrof.