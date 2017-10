The Illusionists se vracejí do Prahy

Sedm reprezentantů světové kouzelnické elity návštěvníkům opět předvede show plnou dokonalých a často i smrtelně nebezpečných triků a iluzí popírajících fyzikální zákony.

Představení The Illusionists – Live From Broadway, které bude tlumočeno do češtiny, bude v Praze k vidění od 11. do 14. ledna v Kongresovém centru Praha. Těšit se můžete na nejslavnějšího eskapologistu – mistra úniků – Andrewa Basso, který je označován za nástupce Harryho Houdiniho. Ale vystoupí i kouzelník desetiletí Luis De Matos, Leonardo Bruno ze slavné kouzelnické rodiny, manipulátor Yu Ho-Jin, James More z Britain’s Got Talent, který sám vyprodává haly v Británii, Enzo – L’insaisissable, který učaroval publiku i porotě ve francouzské obdobě této talentové show, a nejslavnější ženská iluzionistka Josephine Lee. Každý je mistrem svého oboru a nabídnou divákům širokou paletu kouzel: od pódiových iluzí, přes čtení myšlenek, až po eskamotérské úniky z pout či vodních pastí.

Představení The Illusionists – Live From Broadway sahá daleko za hranice lidské představivosti a vítá návštěvníky ve světě, kde nerozeznají realitu od iluze. „Sedminásobný Houdini“ zhodnotil show newyorský The Wrap a britský Nottingham Post v superlativech nezůstává pozadu: „Buďte svědky nemožného“. „Už jen prvních pět minut stojí za cenu vstupenky. Celá naše rodina sledovala show v němém úžasu, nad jejich triky vám zůstává rozum stát. Tohle musíte vidět,“ chválí představení návštěvníci. Využití nejnovějších technologií, světelné efekty, působivá scéna i kostýmy v této show posouvají kouzelnickou tradici o notný kus dál.

The Illusionists vystupovali ve více než 200 městech ve 25 zemích. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.