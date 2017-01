Tloušťka 10 cm, délka 1,5 km. Kde se v Praze bruslí?

Díky nezvyklým mrazům má metropole svůj bruslařský ráj. Zatímco jinde se o přípravu ledu na rybníku starají dobrovolníci, o úpravu ledu na Kyjském rybníce se postarala radnice a Praha 14 má díky tomu svou vlastní bruslařskou dráhu.

Milovníci zimních radovánek ji najdou kousek od autobusové zastávky Kyje, kde je nyní k dispozici velký, 1,5 kilometru dlouhý okruh, dva menší ovály a k tomu „zkratka“ propojující oba břehy Kyjského rybníka. Dráhu na ledu prý osobně „vymetl“ starosta strojovým smetákem.

Na místní bruslařský ráj si už našlo cestu mnoho příznivců. „Doufám, že jich bude ještě přibývat. Je skvělé, že zatím stále hodně mrzne a led drží,“ říká starosta Prahy 14 Radek Vondra. Podobná dráha má podle starosty tradici.



Buďte opatrní ● Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti by měly jezdit s někým starším. ● Tloušťka ledu není stejná po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, třeba listí a větve. ● Zvýšené opatrnosti je zapotřebí dbát i na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi a vyhýbat se místům se zeslabeným ledem.

„Možná už jen málokdo ví, že se na našem rybníce před lety pořádaly rychlobruslařské závody,“ doplňuje Vondra. Tloušťka ledu je podle něj teď více než deset centimetrů, pouze v místě, kde vtéká Rokytka, a u mostu je třeba být opatrnější.



Tipy kam na led

Na dohled je Vrah aneb bruslení na rybnících v Praze.

Hostivařská přehrada: Nejblíže se k ní dostanete ze zastávky Newtonova, autobusem pět minut z metra Háje.

Rybník Vincentinum v Břevnově u zastávky Kajetánka se těší velké oblibě.

Milíčovský rybník leží vedle Vraha, na soustavě rybníků Milíčovského potoka, tři minuty autobusem z Hájů.

Na Františku: Kluziště najdete skryté mezi domy v Kozí ulici v Praze 1. Do poloviny března se bruslí od pondělí do pátku od 8 do 17.30, o víkendu od 10 do 19 hodin.

Stadion Nikolajka: Veřejnost může bruslit v Praze 5 každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.

Ovocný trh: Zdarma si zabruslíte do konce ledna, ale na vlastních bruslích – každý den od 10 do 21.30 hodin.

Centrum Černý Most: Až do konce března se budete moci sklouznout na ledové ploše před vchodem do nákupního centra Černý Most. Otevřeno je od pondělí do neděle, vždy od 9 do 21 hodin.

Karlínské Spektrum: Na Karlínském náměstí bude ledová plocha v provozu do poloviny března. Ve všední dny bude otevřeno vždy od 10 do 20 hodin, v době konání kroužků je ale plocha uzavřena (pondělí, středa 16–18 hodin, čtvrtek 16–17 hodin). O víkendech dle telefonické domluvy.

Výstaviště Holešovice: V Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze 7 se začne bruslit v neděli. Každou další sobotu a neděli, až do 12. dubna, se tu budou moci zájemci sklouznout od 8 do 10 hodin.

Arkády Pankrác: Od příštího čtvrtka 1. prosince si dokonce února zabruslíte i v Praze 4. Každý den od 9 do 21 hodin. Doba se zkracuje pouze v období vánočních svátků.

Bruslení na kluzišti pod žižkovskou věží: V Praze 3 se začíná příští úterý 29. listopadu, končí 19. března. Přijít můžete každý den od pravého poledne (o víkendech od 9 hodin) do devíti večer.

Kluziště v Galerii Harfa: Bruslení na střeše centra v Praze 9 si od 3. prosinec do 31. března užijete denně od 15 do 18.30 hodin, večerní veřejné bruslení probíhá v sobotu od 19 do 20.30. Veřejné bruslení pro děti do 10 let s doprovodem tu pořádají denně od 13 do 14.30 hodin.