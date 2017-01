Tramvajenku nezahazujte. MHD zdarma kvůli smogu v metropoli jezdit nebude

O několik metrů níž pod kouřícími auty pilně pracují revizoři. „Kontrola jízdenek prosím,“ a­ už přikládají cestující k jeho čtečce Lítačky. Magistrát se nakonec rozhodl, že nezariskuje a ­Praha zatím kvůli smogu veřejnou dopravu zdarma nezavede.



Smog Kvůli smogu pražský magistrát zakázal vjezd aut do centra naposledy v roce 1996.

Zákaz tehdy způsobil dopravní kolaps. Na silničních obchvatech a příjezdech se vytvářely mnohakilometrové stojící kolony vozidel. MHD zdarma jezdila v Praze během stávky řidičů nebo během povodní.

Hlavním důvodem je podle náměstka primátorky Petra Dolínka to, že meteorologové včera zrušili smogovou situaci vyhlášenou minulý týden. „Pokud by se ovzduší opět zhoršilo, bude se tím rada města zabývat a MHD zdarma bude. „Jsme připraveni kdykoliv svolat mimořádnou radu, která by bezplatnou hromadnou dopravu zavedla. Nyní rozhoduje počasí a­ my na to musíme reagovat,“ řekl Dolínek.

Pokud by město vyhlásilo veřejnou dopravu zdarma, vyšlo by to město denně na asi čtyři miliony korun. Náklady by Praha uhradila z rozpočtové rezervy a neplatil by je dopravní podnik. Ten má podle Dolínka připraveno přes čtyřicet autobusů, které by dopravu posílily. „MHD zdarma jsme schopni zavést do dvou hodin,“ řekl Dolínek.

Postup města kritizuje opozice, která radu města obviňuje z pasivity. „Koalice primátorky Krnáčové tak dlouho řešila, co dělat, až se smog rozpustil sám,“ řekl předseda pražské ODS a zastupitel Filip Humplík.

Praha teď začne připravovat regulační plán, podle kterého bude postupovat v případě smogové situace.