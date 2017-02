Nová radnice? Přednější je oprava základní školy, říká starosta Jižního Města

Jste potřetí starostou a potřetí za jinou stranu, jak se to přihodí?

Poprvé jsem v roce 1994 kandidoval za ODS. Ovšem po čtyřech letech jsem se znelíbil. Důvody jsem dodneška nezjistil. Rozešli jsme se a já založil sdružení nezávislých kandidátů. Sesbírali jsme podpisy a uspěli ve volbách. Tehdy to byla senzace, byl jsem jediným starostou z velkých městských částí, který nebyl z ODS. Pak jsem byl ještě dvě volební období v opozici.

Teď se po pauze vracíte...

Už jsem chtěl s politikou skončit a všude jsem to i říkal a sliboval. Ale vytáhlo si mě ANO. Nabídli mi, abych za ně jako nezávislý kandidoval, uspěli jsme a skončilo to po rozpadu koalice až ve starostenském křesle.

Jaké máte priority?

Praha 11 nemůže být skanzen, je to město, které stárne. Chceme sem dostat mladé, proto je potřeba, aby tu byly nové byty, budeme podporovat rozumnou výstavbu a regeneraci ošklivých zákoutí.

Co doprava? Plánujete parkovací zóny?

Zatím ne. Nemám pocit, že by nám to mohlo pomoci. Na některých parkovištích chceme postavit jedno až dvě lehká patra na sloupech, takříkajíc za málo peněz hodně muziky.

Daří se vám narovnat vztahy v zastupitelstvu? Po rozpadu minulé koalice to bylo vyhrocené...

Vyhrocené to je a asi směrem k HPP i zůstane. Píše se a říká o nás spousta nepravd, pokud nechci říct přímo lží.

Budete něco napravovat, co se stalo v minulých dvou letech?

Na ničem se nepracovalo, rozjíždíme projektovou dokumentaci, chceme žádat o peníze. Jediné, na čem se dělalo, je rekonstrukce školy v Schulhoffově ulici.

Praha 11 nemá radnici. Chystáte nové sídlo?

Asi jsme na tom nejhůř z celé Prahy, trochu o tom uvažujeme, ale je to otázka peněz. Momentálně jsou asi důležitější věci, třeba oprava tělocvičen v ZŠ Milíčov.