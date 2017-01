Trojickou ulici v Praze šikanují opilci

„Představte si bývalé kino předělané na klub, kam se vejde asi tisícovka lidí. Ti se neustále valí ven na cigáro či se jen provětrat. Pak se není čemu divit, že je tu pozdě večer hlučno,“ říká Vladimír Vašák, který čepuje pivo v hostinci U Suchý Dásně v Trojické ulici.



Praha 2 zde nyní po několika incidentech s městskou policií i stížnostech obyvatel žádá po magistrátu omezení otevírací doby místních podniků do jedenácté hodiny večerní. Podobné nařízení by ale podle manažera místního P.M. clubu Jiřího Podroužka bylo pro podnik závislý na nočním provozu likvidační.

„Je to diskriminující. Kdybychom neměli všechna povolení, nesplňovali hygienické normy a nespolupracovali s radnicí i strážníky, pochopil bych to. Nejde tu ale ani o plošný zákaz, ale jen o Trojickou. To by se přece v Praze muselo omezovat všude, kde jsou kluby, ne?“ stěžuje si na hrozící opatření.

V Trojické ulici je nejvíce rušno hlavně v teplejších měsících. Do místních podniků proudí lidé z blízké náplavky a podniky jim často dávají nápoje i ven do kelímku. Podle výčepního ze Suchý Dásně řeší ale stížnosti na hluk spíše od sousedů v domě. „Vždycky to vyřešíme nějakou domluvou. Když ale dáme někomu pivo ven, nemůžeme pak uhlídat, co bude venku provádět,“ přiznává Vašák.

Hlučno bývá v Trojické také tehdy, když do klubu přijedou zahraniční hosté. Pak podle našeho čtenáře, který bydlí o dvě ulice dál a nechtěl být jmenován, slaví uvnitř i před klubem i čtyři autobusy ovíněných Chorvatů. „Kopou tu do aut, řvou na sebe nebo soupeří o nějakou slečnu. Tohle nejde,“ popisuje letní večery v Trojické.

V Trojické ulici se nachází nejen tři restaurační zařízení a klub, ale také veganská kavárna MoMo Veg Café. Podle místní baristky Moniky Kubátové zde mají otevřeno vždy do osmnácti hodin, a hluk se jich tak příliš netýká. „S případnou regulací tak problém určitě nemáme,“ řekla deníku Metro Kubátová.