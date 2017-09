Trudný konec škrpálovníku. S dělníky skončila legenda

Příběh škrpálovníku, jak místní nazývali strom uprostřed parku v Humpolecké ulici ověšený mnoha páry obuvi, se nejspíš přiblížil ke svému konci. Odlehčit od několika desítek párů škrpálů různých typů a ­velikostí mu donedávna občas musela radnice, která „očesávání“ provedla naposled na jaře. Od té doby se v jeho větvích neobjevila ani jediná teniska.



Kdo začal věšet boty? Místní spekulovali o tom, že jde o dílo studentů z nedalekého Gymnázia Budějovická. Jeho ředitelka Zdeňka Bednářová ale tuto spekulaci jednoznačně odmítla.

Podle jiných jde zase o dílo opileckých partiček. Jan Doležal, který bydlí naproti parku, se nechal v minulosti slyšet, že vše rozpoutal bujarý večírek před třemi lety.

„Je to smutný pohled. V­ létě se sice strom hezky zelenal, teď když teplota klesla a sluníčko ráno moc nesvítí, ale na něj není hezký pohled. Přitom se na tento unikátní úkaz čas od času přijel někdo kouknout třeba i z druhého konce Prahy. Alespoň to, myslím, říkali v televizi,“ řekla deníku Metro důchodkyně Jarmila, která do parku chodila každé ráno venčit svého jezevčíka.

Teď nemůže ani to. Parky v ­Humpolecké a nedaleké Choceradské ulici totiž „ovládli“ dělníci, kteří zde budují nové chodníky. „Podle mě už boty na strom nikdo nehází, protože jsou tu ti dělníci. Až bude park otevřený v­ novém, myslím, že už v­ něm nikoho nenapadne jej hyzdit,“ spěšně odpovídá na ­dotaz deníku Metro padesátiletá prodavačka Marcela.

Podle mluvčího Prahy 4 Jiřího Bigase nebyl škrpálovník na čtyřce nikdy příliš diskutovaným problémem. Radnice přitom provedla během tří let sundávání bot speciální plošinou celkem šestkrát a ­stálo ji to třicet tisíc korun. „Zas tak tu tím stromem nežijeme. Nejspíše dotyčného, který věšení bot prováděl, přestalo jeho konání bavit,“ míní Bigas.

Strom ověšený obuví již od ­svého „vzniku“ vyvolával mezi místními rozporuplné reakce. Poté, co o úkazu informoval deník Metro začátkem února, si sem dokonce jezdili strom prohlížet i obyvatelé sousedních městských částí. Komu přišlo ověšování stromu jako dobrý nápad, byli naopak studenti z blízkého Gymnázia Budějovická. Ti se ­nechali v minulosti slyšet, že jde o vcelku zajímavý umělecký projekt.