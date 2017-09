Tuzemák v ohrožení? Vsaďte si

Ta zpráva vyděsila mnoho Čechů. Po metanolové aféře jsou na alkohol obezřetnější. Když před pár dny vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin oznámili, že rumové aroma obsahuje rakovinotvornou látku, bystrost byla na místě. Slavný tuzemák by přišel o jednu složku.



Sázková kancelář Chance zareagovala na zprávu vypsáním několika tematických kurzů. „Možnost, že Evropská unie v brzké době tento nápoj rumového typu zakáže, vidí bookmakeři v kurzu 4:1, opačnou variantu pak v kurzu 5:1,“ vysvětluje mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Spoléhat se příliš nedá ani na to, že by EU udělila Tuzemáku nějakou výjimku. Tu chce v Bruselu případně vyjednat ministr zemědělství Marián Jurečka. Tato možnost by podle bookmakerů měla kurz 10:1. Odvetné akce za zákaz tuzemáku se ale očekávat nedají. „Že by prezident Zeman na protest proti zákazu přestal pít alkohol má podle bookmakerů kurz 100000:1,“ dodala Světlíková.



Rumové aroma se jako surovina používá dlouhá léta od počátku výroby tuzemských rumů. „Dodává mu typickou vůni a chuť. Za více než 150 let nebyly zaznamenány žádné negativní dopady na zdraví. Stejná látka, která je obsažena v rumovém aromatu, se nachází například v některých dětských výživách,“ obhajuje situaci Tomáš Hejkal, marketingový ředitel Stock Plzeň-Božkov, kde se mnoho druhů tohoto nápoje pod označením Božkov vyrábí.

Oblíbenost tuzemáku má podle Hejkala u nás tradici. „Začal se vyrábět v 19. století jako levnější náhražka kubánského rumu. Postupem času získal na velké popularitě a dnes je nejoblíbenějším alkoholickým nápojem u nás. Tradice pití rumu se zde přenáší z generace na generaci. Vliv na popularitu má příznivý poměr kvality a ceny,“ uvádí Hejkal.