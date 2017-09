Učitelé mizí z oboru, nejhorší je to u 1. tříd

Miliardový protest ● Vláda se ode dneška začíná zabývat rozpočtem na příští rok. Zvýšení platů učitelům bude nejsledovanějším bodem. ● Školské odbory vyhlásí stávkovou pohotovost, pokud koaliční rada dnes nevyhoví jejich požadavkům. ● Kvůli stávce by například došlo k odkladu zahájení semestru či jeho zkrácení, na tom se v pátek v Praze domluvili kantoři s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. ● Školské odbory požadují zvýšení platů učitelů v regionálním školství o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od listopadu. Učitelé chtějí do budoucna dosáhnout na 130 procent průměrné mzdy. Celkem by víc peněz na platy mělo příští rok spolknout ze státního rozpočtu 17,5 miliardy korun.