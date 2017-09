Ukradená kola hledá policie v bazarech. Některé zruinovala

Když vám v hlavním městě ukradnou kolo a nahlásíte to, policisté budou obcházet bazary a zastavárny tak dlouho, dokud ho nenajdou. Tahle utopická představa se ale dle Českého svazu cyklistů v metropoli rozhodně nerealizuje.



Krádeže v Amsterdamu Největší nizozemské město brázdí odhadem půl milionu jízdních kol. Denně se jich ztrácí 200 až 400.

Některá si lidé půjčí a pak odhodí třeba do kanálu. Nejrychlejší metodou, jak své kolo získat zpět a neřešit to zdlouhavě s policií, kterou poradí většina amsterdamských majitelů, je obejít nejbližší bazary s bicykly. Pokud kolo objevíte a bazar ho nabízí za přijatelnou cenu, koupíte si ho. Podruhé.

„Nevěřím tomu, že se to děje. Respektive ano, občas někam policisté na obhlídku zajdou, je to ale většinou na tip samotného okradeného, který si již kolo našel sám,“ řekl deníku Metro ředitel svazu Stanislav Kozubek, podle kterého musí být úspěšnost sóloakcí policistů mizivá. K ­Miroslavu Bejčkovi, který vede bazar ve Vyšehradské ulici, ale dle jeho slov uniformované návštěvy opravdu chodí. Děje se tak zhruba se­čtrnáctidenními rozestupy. „Většinou mají v merku konkrétní kolo nebo zamávají fotkou konkrétního člověka. Od té doby, co tu ale mám jen pár kol, už není moc co­ kontrolovat,“ usmívá se Bejček.

Podobnou zkušenost má také zastavárník Radim Přibyl, který se svou provozovnou sídlí v Sokolovské ulici v­ Praze 8. I když se u něj kontrola objeví zřídkakdy, o zruinovaných kolezích z oboru už ­slyšel. „Museli zavřít, protože přicházeli o zboží. Kontroly rozhodně schvaluju. Nejpestřejší je to v tomhle směru v­ Nuslích, na Žižkově nebo na ­okraji Prahy,“ dodává Přibyl.

Kradou se 1387 Tolik kol se loni v Praze ztratilo. Letos od ledna do srpna to bylo dohromady 768 kusů. Ačkoliv jde o méně nahlášených krádeží než v ­předchozích letech, čísla jsou stále alarmující. V roce 2010 se totiž ztratilo 1158 bicyklů, o ­tři roky později, v­ roce 2013, to bylo 2195 kusů. V roce 2015 došlo k poklesu na 1435, v minulém roce pak na 1387. Letošní rok je tedy zatím poměrně klidný.



Podle Ladislava Beránka z­ tiskového odboru pražské policie je v případě oznamování krádeže hned po prokázání vlastnictví kola nejdůležitější popsat policistům co nejvíce takzvaných markantů, tedy barvu kola, značku, číslo rámu, specifickou výbavu, specifické úpravy a podobně. „Pokud si okradený pozná své kolo v bazaru sám, měl by ihned volat na linku 158 a vyčkat na místě do příjezdu policejní hlídky,“ radí Beránek.



V poslední době se rozmohla móda nechat si kolo pro snadnější identifikaci označit čárovým kódem, čipem či neviditelným forenzním sprejem, který ve tmě září. Kolo se pak dle Beránka policistům v­ bazarech daleko snadněji hledá. Krádež kola je v­ Praze většinou srovnatelná se ztrátou desetitisíců. Dle svazu cyklistů jich ubude, jestliže se masově rozšíří bikesharing. Díly z těchto kol jsou totiž na jiné typy obvykle nepoužitelné.