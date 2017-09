Umře strom, narodí se stěžeň. Vychází kniha Rudolfa Krautschneidera

Očima čtenáře Sotva otočím první list, uvidím na následující straně nalepenou dřevěnou placičku. Tak to je ono!

Přejíždím po ní palcem, cítím mořské vlny, je to jako pohlazení. Nesedím chvíli v Praze, ale na palubě pod plachtami. V mých představách ožívají lodě všech mořských dobrodruhů světa.

Pod kouskem dřívka je napsáno: „Prkna na Victorii byla ze staletých stromů. Zde je malý kousek dřeva, který jako součást Victorie obeplul svět. Věřím, že se rádi dotknete struktury jeho let.“ Kousek Victorie je v každém výtisku nové knihy Co přinesly vlny a odvál vítr.

Kniha je vázaná, těžká, plná fotek a čtivého příběhu: je rok 1986, kdy zahynul jeden stoletý strom, ale zároveň se narodil hlavní stěžeň. Při čtení předchozí knihy Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka se ze mě stával malý kluk dychtící po dobrodružství. A je to tady zase.