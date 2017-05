V areálu tišnovského letního kina tak 3. června zahraje Tomáš Klus. Archiv , Metro.cz | foto:

UNICEF. Na jeho podporu zahrají The Tap Tap i Klus

17:31 Radek Babička, Metro.cz



Do Tišnova u Brna se po roční přestávce vrací festival Hudbou pro UNICEF. Pořadatelé pro osmý ročník vybrali jak osvědčená jména z let minulých, tak hudebníky, kteří se na této charitativní akci představí poprvé. V areálu tišnovského letního kina tak 3. června zahraje Tomáš Klus, Chantal Poullain či kapela The Tap Tap.

„Máme radost, že již potřetí podpoří svým vystoupením akci Hudbou pro UNICEF Tomáš Klus a že se k nám vrací i­ miláčci místního publika – kapela The Tap Tap, která na festivalu hrála poprvé už v­ roce 2011. Nezapomínáme však ani na naděje české hudební scény, a ­tak se návštěvníci mohou těšit například na Thoma Artwaye,“ říká ředitel festivalu Jan Schneider. Od svého vzniku si akce zakládá na multižánrovosti a ani roční odmlka na tom nic nezměnila. Na festivalu tak zazní i­ šansony v podání Chantal Poullain, indie rock kapely Rituály nebo skladby alternativního uskupení Budoár staré dámy, které kromě vlastní tvorby zhudebňuje texty českých básníků.

Festival Hudbou pro UNICEF se koná ve spolupráci s ­Dětským fondem OSN – UNICEF a výtěžek z akce putuje na úhradu očkování proti smrtelným nemocem v rozvojových a válkou postižených oblastech, část výtěžku míří také na podporu menších regionálních charitativních projektů. V předchozích letech poslali pořadatelé na podporu očkovacího programu více než 400 tisíc korun, což v praxi znamená proočkování přes 700 ohrožených dětí.