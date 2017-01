Ani panáka, ani sklenku piva. Začíná akce Suchej únor

A co budete na konci února říkat vy? 6 důvodů proč se zapojit do kampaně:

Zdraví - Pročistíš svoje tělo a projasníš mysl Sex - S čistou hlavou si to užiješ úplně nejvíc

Rodina - Zlepšíš vztahy doma a dáš příklad dětem

Agrese - Svoji sílu udržíš na uzdě a dáš ji dobrý směr

Práce - Získáš čas a energii na nové projekty

Zábava - Zjistíš, že srandu zažiješ i bez alkoholu