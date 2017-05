Úřednický pravěk je na ústupu

Už pozítří si mohou řidiči registrovat auto kdekoliv na úřadě s rozšířenou působností. Dosud to nešlo. Pokud má někdo například trvalé bydliště v Brně, ale pracuje a bydlí v Karlových Varech a koupil si nové auto, čekal ho problém. Vůz musel registrovat v místě trvalého bydliště. Často to znamenalo vzít si dovolenou a vydat se na úřad do vzdáleného města. To se ale od 1. června mění.



Kromě registru nového auta bude nově také možné na úřadech s rozšířenou působností provádět změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla či nahlášení zániku vozidla.

Nezapomeňte si letos vyměnit řidičský průkaz Letos by měla vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let.



Výměna se váže na datum vydání dokladu. Můžete o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti.



Nejpozději 21. den od podání dostanete nový průkaz a výměna je bezplatná. Pokud to nestihnete, lze zaplatit 500 korun a průkaz dostanete ve zrychleně do pěti dnů. Kdybyste o výměnu zažádali dříve, než by běžela tříměsíční lhůta, výměna vyjde na 50 Kč.



Za řízení s propadlým řidičským průkazem hrozí pokuta 2000 Kč a ve správním řízení až 2500 Kč.



S novinkou ale přibudou některým úřadům povinnosti. Nejvíce práce budou mít logicky města s největším počtem lidí. Je tak možné, že se někde protáhnou fronty.

„S ohledem na změnu legislativy očekáváme nárůst agendy odboru dopravněsprávních činností, proto máme v plánu přijmout patnáct nových zaměstnanců tohoto odboru,“ říká Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.

Snadnější byrokracie čeká od poloviny příštího roku také žadatele o řidičské oprávnění. Také o ně půjde požádat na kterémkoli úřadě s rozšířenou působností. Zajistit by to měla novela, kterou na příští schůzi projednává Senát. Sněmovnou prošla úprava hladce.

„Mnohým žadatelům o řidičský průkaz novela celý proces zjednoduší. Nebude také už potřeba k žádosti přiložit svou fotografii, protože žadatele vyfotí na úřadu,“ uvedla autorka této předlohy, poslankyně Věra Kovářová (STAN). Novela podle poslankyně posouvá českou veřejnou správu do 21. století.

Získání řidičáku se sice o dost zjednoduší, ale nebude to úplně zadarmo. Poplatek za vydání průkazu vzroste z nynějších 50 korun na 200 korun. Senátoři se také mají zabývat ještě jedním byrokratickým zjednodušením. To se pro změnu týká cestovních pasů. Pokud novela zákona o cestovních dokladech projde, budou moci lidé získat cestovní pas do pěti pracovních dní, v některých případech dokonce do 24 hodin.