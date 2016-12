V Alpách mají volné skipasy pro děti v doprovodu rodičů

Itálie

Se skipasem Dolomiti Superski lyžují ve většině jihotyrolských areálů děti do osmi let zdarma v doprovodu rodičů. Vybrat si můžete hned ze dvanácti lyžařských středisek. Vyzkoušet můžete například Seiser Alm s ideálními mírnými terény a s lehkými a středně těžkými sjezdovkami.

Nechybí ani slalomy na tratích, zábrany na sedačkách lanovek, dětská jídla v horských chatách. Celkem se tu lyžuje na 60 kilometrech sjezdovek, jedné z nich kraluje nejlepší snowpark v Itálii. Je zde také několik sáňkařských drah a krásné terény pro chůzi na sněžnicích. Více na www.seiseralm.it, www.dolomitisuperski.com.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku můžete využít hned několika středisek, kde nabízí skipasy pro děti zdarma. Děti do devíti let mohou vyzkoušet střediska Villars-Gryon, Les Diablerets, Charmey, Moléson, Leysin, Chateaud’Oex a Zermatt, kde poskytují navíc slevy i pro děti do 16 let.

Nezapomeňte Všechny lyžařské areály nabízí skipasy jen pro děti v doprovodu rodičů. Nezapomeňte s sebou potřebné doklady.

Věk dětí je potřeba doložit průkazem s fotografií. Rodiče se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Některé areály nabízí i slevy pro studenty a mladistvé. Podrobnější informace o dalších slevách najdete na webových stránkách areálů.

Do osmi let mají bezplatné lyžování ve Silvretta Arena Samnaunu Ischglu. Do šesti let v Arosa-Lenzerheide, Engadin-Scuol-Motta-Naluns a v Savogninu, kde žáci do 10 let lyžují s Flurin ticket za 3 CHF na den, zvýhodněna je mládež až do 20 let. Více najdete na MojeSvycarsko.com.



Rakousko

Ani rakouská střediska nezůstávají pozadu. Do deseti let lyžují zdarma děti v údolí Stubaital, do osmi v ötztálském Obergurglu, do devíti let v Ischglu a Pitztalu. Do šesti let mohou volné lyžování využít děti v Zell am See-Kaprunu, Gasteinu, Kitzbühelu, Ski Hohe Tauernu, v Innsbrucku jezdí zdarma v doprovodu rodičů s OlympiaWorld-Skipasem. Více na www.austria.info.