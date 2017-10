V holešovickém muzeu medvědů bude i stoletý

Co bylo impulsem k vzniku obchodu a medvědí nemocnice, které provozujete?

Už jsem nechtěla trávit čas v práci, která mi nedělá radost. Když jsem přemýšlela, co by mě bavilo, napadl mě medvědí krámek s nemocnicí. Manžel mě podpořil a společně jsme otevřeli krámek. Prodáváme „medvídky s příběhem“, tedy takové, které po případných opravách vracíme zpět do života, stejně jako v případě medvědí nemocnice. Chceme ukázat dětem, že ne všechno, co je starší nebo rozbité, se musí vyhodit.

Proč jste se rozhodli přidat medvědí muzeum?

O muzeu jsme uvažovali od začátku, ale neměli jsme na to vhodné prostory, později ani síly – po prvním roce provozu krámku se mi narodil syn a já jsem musela spojit péči o oba. Návštěvníci se často po muzeu ptali, a když nás z původních prostor vyhnala voda, rozhlíželi jsme se po prostorech vhodných i na muzeum.

Jak složité bylo vybudovat muzeum?

Nejsložitější bylo najít ten prostor, zkoušeli jsme soukromé inzeráty i nabídky města, což znamenalo prokousat se řadou formulářů. Chtěli jsme zůstat v širším centru města, poblíž MHD, aby k nám lidé měli snadný přístup. Našli jsme dvoupatrový prostor v Holešovicích. Ten jsme museli lehce přestavět, vymalovat a zařídit. Vymýšlelo se, jak bude expozice vypadat.

Kde jste čerpali inspiraci?

V zahraničí jsou medvědí obchody a muzea běžná, pořádají se i medvědí veletrhy. Když se u nás medvědí expozice objeví, je to obvykle krátkodobé. Nebo jsou medvídci vystaveni v rámci muzea panenek čí hraček. Přesto jsme všechny dostupné sbírky až na výjimky prošli, abychom se podívali, jak jsou medvídci vystaveni. Nakonec se nám inspirací stala expozice našich přátel z Medvědů na zámku.

Co všechno v muzeu bude?

V našem muzeu si na své přijdou nejen sběratelé, ale také všichni milovníci ikonické plyšové hračky, která letos slaví 115 let. Najdou zde expozici historických medvídků ve stáří až sto let, dokonce i medvídka v životní velikosti. Dozvědí se něco z historie, a když budou pozorní a vyplní správně pracovní list k výstavě, dostanou hezkou odměnu.

Součástí muzea bude i malý krámek, kde si mohou zakoupit plyšového kamaráda domů, ale i materiály na šití medvídků. K tomu budeme pořádat výtvarné a šicí dílny, na konci března uspořádáme druhý medvědí výstavní veletrh Prague Teddy a další příležitostné akce pro děti. Zároveň připravuji i první českou knihu o plyšových medvídcích.

Na co půjdou peníze vybrané na portálu Hithit.com?

Na zakoupení expozičních skříní a jejich vybavení a osvětlení, na polepy a další propagaci.