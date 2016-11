V kině Lucerna začíná pražská část festivalu outdoorových filmů

„Vzhledem ke vzrůstající kvalitě je stále těžší vybírat soutěžní filmy. Letos jsme nezařadili některé snímky, které by bez problémů v předchozích letech do soutěže prošly,“ uvedl předseda poroty Antonio Pedro Nobre. Porota podle něj oceňuje filmařskou kvalitu filmu i příběh. Zdůraznil, že to, co divák vidí, je téměř ze sta procent realita. „Nejsou to nahrané situace, a pokud například divák vidí slzy, jsou to skutečné emoce,“ podotkl ředitel festivalu Jiří Kráčalík.

Letos se v Praze na rozdíl od předchozích ročníků bude promítat pouze na jednom místě v kině Lucerna. Čestným hostem festivalu bude přední představitel československého horolezectví 20. století Jan Červinka. Bližší informace se nacházejí na www.outdoorfilms.cz.



V loňském roce hlavní cenu 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů získal slovenský dokument Rastislava Hatiara Slepá důvěra. Za celoživotní přínos v oblasti outdooru byl oceněn novinář, reportér, spisovatel a průkopník expedičního raftingu v Česku Jaromír Štětina.