V letadlech platí zákaz přepravy kolonožky

Předpisy, co je možné vézt v příručním kabinovém zavazadle, jsou stálé jen relativně. Letiště a aerolinky neustále upřesňují povolení a zákazy podle toho, co přináší život a technický pokrok.



Do kabiny letadla nesmí vedle elektrických vozíků pro invalidy také další osobní pohybovadla typu minisegway nebo hoverboard (česky se dá přeložit jako kolonožka), která jsou vybavena bateriemi. Právě je nedávno někteří dopravci zařadili na seznam zakázaných věcí. Důvodem je to, že velké lithiové baterie těchto pojízdných osobních prostředků se mohou samy vznítit. Internet je plný videí těchto vozítek, která se samovolně vzňala.



Určitě s nimi necestujte s Emirates. Tyto aerolinky upozorňují, aby si dali pozor všichni ti, kteří do jejich letadel přestupují z jiných linek. Protože ne všechna letiště a letecké společnosti mají tyto novinky na seznamu nepovolených věcí do kabiny. Mimochodem – ani obyčejný skateboard do kabiny jako příruční zavazadlo nesmí. Mohli byste jím napadnout personál letadla. Také on se může stát hypotetickou zbraní.

Určitě věnujte před letem pozornost baterii svého notebooku. Pokud je vybitá a vy nemůžete předvést, že přístroj je funkční, povede to ke komplikacím při bezpečnostní kontrole. Stejné je to také v případě fotoaparátů.

Pohlídejte si i léky. Aby sprej, bez kterého se neobejdete, neměl víc než povolených 100 mililitrů. Na letišti dejte medikament do extra přepravky, aby celníci nepovažovali lék za obal s drogami. Lépe uděláte, když si vezmete recept, že jej užíváte.

„Problémy by mohl mít cestující i s nevinně vyhlížejícím deštníkem,“ upozorňuje Roman Pacvoň z Letiště Praha. „Pokud má delší a ostrý bodec na konci, mohl by být považován za možnou a nebezpečnou zbraň,“ připomíná. Na to lidé často zapomínají. Podobné je to i s holemi. Klasická turistická hůl s ostrým kovovým koncem je automaticky považována za zbraň, i kdyby s vámi procestovala všechna evropská pohoří.

S blížícím se koncem roku si ohlídejte i takové maličkosti, jako jsou prskavky na vánoční stromek. Nebezpečné jsou proto, že se mohou samy vznítit. Potenciální zbraní je i drát, na kterém je nabalená prskající směs. Kontroloři na letišti by ji mohli považovat za bodací předmět.