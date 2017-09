V létě lítaly facky, třicet Pražanů muselo z bytu

Kvůli hlasitým hádkám i konfliktům, jež skončily rvačkou, vykázali pražští policisté v červenci a srpnu z bytu celkem třicítku osob. Stejně jako o prázdninách v minulém roce. Alarmující je však podle pracovníků Intervenčního centra, kam se mohou oběti s prosbou o pomoc obrátit , fakt, že se na ně v době dovolených a školních prázdnin obrátili obyvatelé Prahy celkem devětsetčtyřicetkrát. To je nejvyšší číslo od roku 2007.



„Stupňující se počet lidí nasvědčuje tomu, že tento společenský problém je daleko širší, než se ukazuje jen na počtu odhalených případů,“ říká radní pro sociální oblast Daniel Hodek. Většinou se jednalo o osobní, telefonické či e-mailové konzultace. Podle Tomáše Jána, ředitele Centra sociálních služeb Praha, které je provozovatelem Intervenčního centra, však největším problémem zůstává několikaleté trvání domácího násilí zejména u ohrožených žen, než se odhodlají k řešení své životní situace.

„Často u nich převládá pocit strachu, bezvýchodné ekonomické situace bez partnera a rozpadu rodiny, proto se na odborníky obracejí až za několik let trvajícího domácího násilí. Mylně se domnívají, že čas vše vyřeší,“ dodává ředitel Ján.

V poslední době se objevují ale i případy, kdy jsou osobami ohroženými domácím násilím muži. Centrum nedávno řešilo případ pětatřicetiletého muže, který bydlel v bytě s ženou a dvěma dcerami.

„Bylo zřejmé, že pro klienta, jako muže, je nesmírně obtížné o své situaci hovořit. Uvedl, že se cítí naprosto bezmocný, a připadá si, jako by byl chycen do pasti. Jeho žena ho neustále obviňuje, že nevydělává dostatek peněz, dostatečně se nestará o dcerky, nezajišťuje chod domácnosti a podobně. Situace vygradovala do fyzického napadání ze strany ženy, zejména ve chvílích, kdy byla pod vlivem alkoholu,“ popsala vedoucí Intervenčního centra Zuzana Chomová.