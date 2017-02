V pražských zverimexech frčí králík za šest set

Když běží v televizi Bob a Bobek, ve zverimexech už vědí, že se mají předzásobit zakrslými králíky.

„Jejich prodeje se zvedají, pokud je nějaký ušák v televizi. Jde také o jedno z typických zvířat, která rodiče kupují svým dětem jako jejich první zvíře,“ vysvětluje oblibu tohoto druhu domácího mazlíčka Pavel Zíka ze zverimexu Zoo Braník.



Levnější, a také déle žijící, variantu domácího mazlíčka nabízí podle Zíky klasické morče za sto padesát korun. Ta mají podle Zíky obvykle v merku zase rodiče, kteří se ke koupi snaží dítě v obchodě nasměrovat.

„Dítě doma otravuje, že chce zvířátko, a v krámě je pak hodně intuitivní. Rodičovský doprovod ale přichází s jasnou vizí, kam chce svoji ratolest nasměrovat,“ dodává Zíka, podle kterého jsou oblíbená také takzvaná „skinny morčata“, bezsrstá varianta pro alergiky.

Samostatnou kapitolou jsou rybičky, mezi kterými již roky vede klasická neonka, tedy tetra neonová. Podle Zíky se z akvaristiky postupně vytrácí trend malých dvoulitrových akvárek s beta bojovnicemi a vrací se na scénu o něco větší dvacetilitrová.

„Malé akvárko se zdá jako vhodná koupě bez starostí, pak se o ně ale naopak staráte možná ještě víc než o to větší. Výměna vody jedenkrát týdně i častěji, žádná akvarijní technika se vám tam nevejde,“ doplňuje Zíka.

Mezi zvířata, která se ve zverimexech často dlouho neohřejí, patří také různé druhy andulek, křečků nebo potkanů, které lze sehnat také v bezsrsté variantě vhodné pro alergiky. Podle Kateřiny Holnové, zástupkyně sítě zverimexů Pet center, se ale často prosadí i méně tradiční volby.

„Prodáváme opičky, kajmany a ostatní exotická zvířata, která u nás frčí hlavně v naší největší prodejně v Horních Počernicích,“ vysvětluje Holnová.

Čas od času se také objeví zvíře, které je po krátké době coby modní trend na ústupu. Naposledy šlo podle Holanové o ježka bělobřichého, jehož prodeje nyní klesají.

„U některých zvířat to tak je, že jejich obliba přichází ve vlnách. Nemá to žádnou logickou souvislost,“ doplňuje Holanová, podle níž se v prodejnách nevyhnou ani reklamacím zvířat, která do domácnosti nezapadla. „Reklamace se nevyhnou ani příslušenství ke zvířatům. Nejběžnější jsou obojky,“ doplňuje obsluha Zoo Bohouš ve Spálené ulici.