V secesní budově v Olšinách se bude do pár let opět učit

Praha 10 se rozhodla opravit velkou secesní budovu školy v Olšinách, v sousedství metra Strašnická, do pár let v ní opět usednou k základnímu vzdělávání žáci. Ještě nedávno byla v širším výběru možností, kam přesídlit radnici této městské části, nakonec se v ní bude opět vzdělávat.

„Využití této budovy je jasné – jako škola byla postavena, navíc do škol míří silné populační ročníky, takže navýšení kapacity základních škol v Praze 10 je více než žádoucí.

Pracujeme proto na vyřizování všech potřebných dokumentů tak, aby byl návrat dětí do této školy co nejrychlejší,“ vysvětluje zástupce starosty Tomáš Pek. Budova, která byla sedm let zcela nevyužívaná, bude muset projít rekonstrukcí. Z roku 2014 existuje studie rekonstrukce, která počítá s tím, že by do školy chodilo zhruba 420 až 476 žáků a bylo zde 14 kmenových tříd. Studie byla sice v lednu letošního roku upravena, vycházela však ze stejných návrhů.

V novém plánu je například i zhotovení hřiště na místě bývalé a před lety vyklizené vietnamské tržnice v sousedství školy. Finance na úpravu projektové dokumentace měla městská část i z peněz, které loni na podzim získala z pronájmu ZŠ V Olšinách americkým filmařům. V budově se natáčel seriál o předválečném životě fyzika a vědce Alberta Einsteina, pojmenovaný Génius, v režii oscarového režiséra Rona Howarda.

Konkrétní podoba a finanční náročnost celé rekonstrukce vyplyne z výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, které bude v nejbližších dnech zadáno.

Podle přání Prahy 10 by se první žáci mohli začít ve třídách učit ve školním roce 2019/2020.