V brněnském Sono Centru vystoupí jedna z nejlepších jazzových kapel

V brněnském Sono Centru vystoupí 20. listopadu v rámci podzimních ozvěn JazzFestu Brno.

Trio ve složení Reid Anderson, Ethan Iverson a David King spolu hraje už sedmnáct let. Od počátku pletlo hlavy hudebním odborníkům, jelikož se svojí tvorbou vyhýbalo tradičním škatulkám. To ale nijak nebránilo tomu, aby se dočkalo mnoha pozitivních recenzí a získalo si desetitisíce fanoušků napříč světem. „The Bad Plus jsou známí svým inovativním přístupem, jazzovými úpravami slavných hitů a kombinací žánrů od jazzu a rocku přes elektroniku až k soudobé hudbě. Kapela neustále hledá pravidla, která by mohla porušit, hranice, jež by mohla překročit, a žánry, které by mohla překlenout,“ představuje kapelu umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka.

V posledních letech se trio vydalo cestou autorských skladeb, ale nejnovější deskou nazvanou It’s Hard se vrátilo ke kořenům a k tomu, co je proslavilo nejvíc – k dekonstrukci popových, rockových či r’n’b skladeb. Právě repertoár z tohoto alba bude tvořit hlavní část jejich podzimního koncertu v Brně.

Návštěvníci se tak mohou těšit na originální úpravy skladeb Petera Gabriela, Johnnyho Cashe či Prince. Jedná se zároveň přinejmenším na dlouhou dobu o poslední příležitost vidět The Bad Plus v Česku naživo.

Kapela v originální sestavě totiž letos končí. Ethan Iverson, klavírista, jenž zásadně ovlivnil zvuk a hudební filozofii tria, se od nového roku naplno vydá vlastní cestou. „Odcházet se má na vrcholu a my máme štěstí tohle odcházení zažít,“ těší se Spilka. Lístky na koncert můžete pořídit v předprodejní síti Goout.net.