V šupleti po KSČM našli kondomy s vůní jahod

Pirátská strana zdědila po nedávných sněmovních volbách prostory po poslaneckém klubu KSČM. Poslanec Pirátů Ondřej Polanský objevil při stěhování v šuplíku psacího stolu překvapení. Čekal zde na něj balíček prezervativů, který na bývalém pracovišti zřejmě zapomněl jeden z jeho předchůdců.



„Oficiálně děkuji poslaneckému klubu KSČM za milou pozornost, kterou jsem objevil v zásuvce psacího stolu. Nejsem ještě zcela obeznámen s tím, co vše práce poslance obnáší, ale dám na zkušenější a předpokládám, že se to asi bude hodit,“ napsal na svůj Facebook pobaveně Polanský, který si neodpustil také glosu na adresu červeného znaku komunistů. „Neměla by tam místo jahody být třešeň?“ dodal Polanský na adresu prezervativů s jahodovým aroma.



Příspěvek pirátského poslance spustil na sociálních sítích vlnu pobavení. Fotografii sdílel i předseda strany Ivan Bartoš. „Ve Sněmovně je legrace. Si jeden klade otázku, od čeho jsou ty klíčky,“ glosoval na adresu dvou malých klíčků položených v zásuvce hned vedle prezervativů Bartoš.



Terčem pro humoristy se ale stali také poslanci Pirátů. „Líbí se mi vaše transparentnost a že nic neskrýváte. Doufám, že případné použití oznámíte jako oznamujete detaily setkání s lobbisty,“ napsal v reakci na neobvyklý nález uživatel Miloš Šebesta.



Poslanecké kanceláře mění v letošním roce majitele ve velkém. Lídrovi SPD Tomiu Okamurovi třeba připadla kancelář po šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Poslanec Dominik Feri z TOP 09 zase dostal prostory po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.