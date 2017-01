Na Slovensku si může cyklista dát dvě desítky. Sněmovna řeší, jak to bude u nás

Novinky v Evropě Vyrážíte autem za hranice Česka? Dejte pozor, došlo ke spoustě změn v předpisech. Pokud pojedete vozem se ztmavenými bočními okny do Francie, hrozí vám automaticky pokuta až 135 eur. Od dubna bude platit nová povinnost pro řidiče z ciziny, kteří jedou do Paříže. Auto musejí mít označené ekologickou plaketou. Sami Francouzi musejí mít toto označení už od července. V Rakousku upravili silniční zákon. Nově může fotografie z radaru být podkladem i k pokutě za nepřipoutání se, telefonování za jízdy či například nepoužití ochranné přilby. Další rakouská změna je také to, že v některých úsecích nemůžete kvůli emisím jet rychleji. Za překročení limitu hrozí odebrání klíčků od vozidla a pokuta. V průběhu roku 2017 se v celé EU bude upravovat značení pohonných hmot. Cílem je sjednotit názvy paliva v jednotlivých státech. To by mělo přispět lepší orientaci řidičů. Ti často tápou, jaký benzin v cizině natankovat. V Rakousku mají také novou značku (symbol zástrčky), která povoluje parkování pouze elektromobilů.