Povánoční patálie vracení dárků. Nejvíce se vrací elektronika a oblečení

Vrácení dárku koupeného na internetu Pokud nakupujete na internetu, máte možnost odstoupit od smlouvy do dvou týdnů bez udání důvodu, a tedy nechat si vrátit peníze.

Lhůta pro vrácení zboží přitom začíná běžet ode dne vyzvednutí zboží, nikoliv od data, kdy bylo zboží odesláno. „Mnoho zákazníků ale neví, že čtrnáct dní je pouze lhůta, do které musí prodejcům oznámit odstoupení od smlouvy,“ upozorňuje ředitel internetové přepravní služby Zaslat.cz Miroslav Michalko a dodává, že zboží musí zákazník vrátit do dvou týdnů od tohoto oznámení. Náklady na poštovné ve většině případů platí zákazník. Výjimky, u nichž možnost vrácení neplatí, jsou zájezdy, jízdenky, potraviny, zboží uzavřené v hygienickém obalu nebo vyrobené na míru. Také když lidé vracejí dárky nakoupené přes internet, je potřeba účtenka. Podle průzkumu Air Bank si účtenky od zboží nechávají tři ze čtyř Čechů.