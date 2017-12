Vánoční trhy lákají k nákupům i zábavě. Kam můžete v Brně vyrazit?

Každý večer živé koncerty různých žánrů – od swingu přes jazz, pop až k folkloru. Dopoledne vystoupení dětí a souborů, odpoledne divadla a večer koncerty. Na náměstí Svobody letos stojí oproti předchozím letům menší pódium, na kvalitu programu to ale vliv nemá. Už 7. prosince zde koncertuje Xavier Baumaxa a 23. prosince zakončí program písničkář Voxel doprovázený cimbálovkou.

V infocentru na náměstí Svobody je k dostání nová vánoční kolekce, kterou speciálně pro Brněnské Vánoce vytvořila výtvarnice Vendula Chalánková. Motivem této kolekce jsou známé brněnské osobnosti z minulosti i současnosti stojící ve frontě na vánoční nápoj. Postavy jako Gregor Mendel, Leoš Janáček, Miroslav Donutil nebo Bolek Polívka se objevují v kolekci hrnků, na chňapkách, polštářích, čokoládách či mentolkách. „Jako vždy si na své přijdou i sběratelé suvenýrů. Kuličky z brněnského orloje totiž až do Štědrého dne padají častěji než obvykle, a to každou celou hodinu od 11 do 23 hodin. Kuličky navíc mají nový vánoční motiv,“ říká mluvčí TIC Brno Adéla Nováková.

Loni vánoční trhy poprvé zavítaly i na Dominikánské náměstí. I letos si je tu užijí milovníci dobrého jídla a pití. Gurmánské Vánoce na Dominikánském náměstí nabízejí kvalitní a originální gastronomii, vánoční chutě a vůně. Ochutnávku toho nejlepšího si připravily vyhlášené podniky z Brna a okolí.

Navštívit můžete například stánek baru Super Panda Cirkus, FoodParku, Pivnice U Čápa či Statku Samsara. Dominikánské náměstí je také nově určeno dětem. Z náměstí Svobody se sem přesunul i oblíbený dřevěný betlém se stovkou vyřezávaných zvířat. „Dřevěná zvířata doplňují také ta živá. Díky brněnské zoo si nejmenší návštěvníci mohou pohladit v zookoutku například ovce nebo kozy kamerunské. V rámci dětských dílen si pak děti vyrobí ozdoby do oken i na vánoční stromeček a mohou zde také napsat Ježíškovi,“ doplňuje Nováková.

Advent na Zelném trhu se nese ve znamení řemeslných produktů a dárkového zboží. Z více než 120 stánků jich přes polovinu nabízí právě řemeslné a dárkové zboží, ve zbylých si můžete pochutnat na tematickém občerstvení a nápojích. V prodeji tu jsou například artové dřevěné produkty, český cider a přírodní limonády v horké verzi, postavičky víl a elfů, skleněné vinuté perly či textilní hračky. Doprovodný program na pódiu nabízí folk, jazz, šanson, swing, folklor, divadla či soutěže. Letos navíc také herecké scénky na téma „brněnské pověsti“ a představení vánočních zvyků a jídel cizích zemí. Moravské náměstí potěší především fanoušky swingu a latinskoamerické hudby.

Kromě koncertů se zde každou středu konají i tančírny. Doprovodný program obstará také vědecko-zábavní centrum VIDA! Na druhé části Moravského náměstí vzniklo poprvé přímo kolem sochy Jošta na koni kluziště. „Nová technologie, kterou městská část nakoupila, umožní na kluzišti bruslit i při teplotách až 13 stupňů nad nulou, což je opravdu nestandardní, a Brňanům se tak nabízí šance pořádně si letos zabruslit,“ těší místostarostku Brna-střed Michaelu Dumbrovskou.