„Vedro jak v chlívě.“ Česko zasáhla vlna vysokých teplot

Kravaty mohou uvolnit Aby strojvedoucím a dalším pracovníkům ve vlacích nebylo horko, vycházejí jim České dráhy vstříc. Nabízejí jim tak nejen nápoje nebo speciální termoobaly na lahve, ale také možnost obléct se letněji.



„Jde o košili s krátkým rukávem. Pokud jsou to zaměstnanci, kteří nepřicházejí do styku s cestujícími, mají třeba trička. Ve zvlášť horkých dnech pak průvodčí nemají povinnost nosit kravatu a mohou mít rozepnutý poslední knoflík u košile,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.



Ve francouzském městě Nantes, kde bylo včera 38 stupňů, však není dopravce zdaleka tak benevolentní. Poté, co jeden z nich zakázal řidičům přijít do práce v šortkách, na protest přišli do práce v sukních.