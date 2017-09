Kam vyrazit v září na vinobraní

Další zářijová vinobraní Deník Metro vybral několik akcí spojených s vínem, kam se v nejbližších dnech a týdnech můžete podívat. ● Novosedly na Moravě: V sobotu 16. září se koná už 8. ročník dne otevřených sklepů, a to od 10 do 19 hodin. Pro návštěvníky akce bude otevřeno třináct vinných sklepů, kde budou místní vinaři nabízet svá vína k ochutnání. Ve sklepích bude nachystáno pohoštění včetně místních specialit. ● Valtice: Retro vinobraní a mistrovství ve sběru hroznů se koná 23. září. Oblečte si montérky, zástěry, rádiovky i šátky jako správní brigádníci z 50. a 60. let a hurá do vinohradu. Nutná je rezervace nejpozději do 15. září. ● Sedlec u Mikulova: Sedlecké vinobraní se koná 30. září. Jde o oficiální ukončení vinařské turistické sezony spojené s lisováním hroznů, prodejem burčáku, ochutnávkou vín a gastronomickými pochutinami. Akce proběhne od 10 zhruba do 19 hodin. K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika Jožky Šmukaře a hudební skupina Apollo Lednice.