Víte, do jaké kategorie patří váš vůz?

Komerční sdělení Víte, jakou třídu vozu máte doma? Někdy to bývá docela oříšek určit, v jaké kategorii se automobil nachází. Ne že by na tom nějak zvlášť záleželo, ale samotné automobilky jakési dělení podle tříd stále používají a své vozy do jednotlivých kategorií řadí. Zde je tedy pro základní orientaci stručný přehled.

Střední třída, nižší střední třída nebo snad SUV? Oficiálně žádné škatulky neexistují. Vždyť i samotná Evropská komise před časem uvedla, že „hranice mezi segmenty jsou neostré“. Jednou z možností je rozdělení podle objemu motoru, délky vozu či jiných kritérií, ale definitivní slovo ještě nepadlo. Většina modelů totiž s každou modernizací postupně naroste. Například VW Golf v první generaci měřil na délku 3705 mm, zatímco současná řada má délku 4255 mm, narostla tedy o více než půl metru. „Podle mého názoru by se mělo při umisťování do jednotlivých segmentů vycházet z velikosti rozvoru (pozn. vzdálenost mezi oběma nápravami), každé jiné měřítko je zavádějící,“ říká Tomáš Vaněk, PR manažer Auto Palace Group. „Karosérie rostou, výbavy se mění, s nimi i ceny. Nicméně stále platí to, že kam automobilka svůj model zařadí, tam také je,“ dodává. Společnost Médea Research, která sleduje registrace nových vozidel v České republice, přišla s rozdělením osobních vozů na sedm základních segmentů, kde nejdůležitější roli hraje velikost. Dělení převzala od společnosti JATO Dynamics, která slučuje statistiky prodejů z jednotlivých evropských států. V kategorizaci chybí v současnosti módní vozy SUV. Ty jsme proto zařadili jako samostatnou kategorii číslo osm. Mini vozy Ideální auto do velkého města, protože jejich délka kolem 3,5 metru umožňuje snadnější parkování. Typickým příkladem je Fiat 500 (délka 3546 mm), dalšími zástupci jsou Toyota Aygo, Citroën C1 či Peugeot 108. Konstruktéři některých značek dokáží s vnitřním prostorem překvapivě kouzlit, jako je tomu například u Hyundai i10 (délka 3665 mm, rozvor 2385 mm). Malé vozy Délka už překračuje hranici čtyř metrů, a proto si tyto vozy dělají nárok na status rodinných vozů. Zastupují je například Škoda Fabia, Hyundai i20 či Renault Clio. Nižší střední třída Nejžádanější kategorie vozů na českém trhu. Vozy zde zařazené se mohou značně lišit ve výbavě a rozdíly mohou být doslova propastné. Ku příkladu Hyundai i30 má již v základní ceně celou řadu asistenčních systémů. Nabízí prostorný interiér (délka 4340 mm, rozvor 2650 mm) a kvalitní jízdní vlastnosti. Oproti tomu Škoda Rapid je konstruována na základě malých vozů (délka 4304 mm, rozvor 2602), takže logicky nemůže nabídnout tolik vnitřního prostoru jako „ítřicítka“. Rapid navíc nenabízí pokročilé asistenční technologie v základu, ale za příplatek. Například tempomat vyjde na 12 tisíc korun. Střední třída Někdy nazývána „manažérská třída“. Sem patří vozy přesahující délku 4700 mm, což poskytuje pohodlné cestování na velmi dlouhé vzdálenosti. Mezi reprezentanty této kategorie náleží třeba VW Passat (délka 4767 mm), Ford Mondeo (4871 mm) nebo Toyota Avensis (4750 mm). Už v základu mají tyto vozy nejmodernější bezpečnostní prvky a asistenční systémy. Vyšší střední třída Jen kousíček pod luxusní třídou co do výbavy a velikosti vnitřního prostoru. Jejich cena překračuje milionovou hranici. Jako typické představitele můžeme uvést například BMW řady 5, Audi A6 nebo Mercedes-Benz E. Luxusní třída Zřetelným znakem této třídy jsou top kvalitní materiály v interiéru stejně jako velkorysý prostor a pohodlí. Této třídě v Evropě dominují německé značky (Audi A8, BMW řady 7, Mercedes-Benz S). Sportovní vozy Tady je to jasné. Důraz je kladený na dynamiku jízdy a důležité jsou řidičské zážitky majitele. Najdeme zde ikony třídy jako je Porsche, Ferrari, Lamborghini a Maserati. SUV a crossovery Velmi oblíbená kategorie vozů, která se stala trendem doby. Oblibu si získávají tzv. crossovery, tedy městská provedení, která převzala od SUV některé karosářské prvky, jako třeba vyšší stavbu. Ve výrobě jsou všechny velikosti od malého Suzuki Ignis přes Hyundai Tucson až po Bentley Betayga.