Vláda se pochválila, opozice EET a zákaz kouření cupuje

„Česká republika má za sebou čtyři roky stability, hospodářského růstu a prosperity.“ Tak začíná vládní zpráva o plnění programového prohlášení, kterou včera schválili ministři. Vláda v ní jmenuje své největší úspěchy.

„Jsme země v dobré ekonomické kondici, máme zdravé veřejné finance a nejnižší nezaměstnanost v celé EU,“ stojí ve zprávě Sobotkova kabinetu. Podle Petra Fialy z ODS se ale vláda chlubí cizím peřím. „Současný ekonomický růst není zásluha Sobotkovy vlády.



Vytvářejí ho lidé, kteří pracují, podnikají, vydělávají a utrácejí své peníze. A když máme díky nim ekonomický růst, tak je to ideální příležitost udělat všechno to, co Sobotkova vláda neudělala – třeba snížit daně a nechat lidem více peněz v peněženkách, aby i oni měli něco z toho, že se naší ekonomice daří,“ uvedl Fiala. Jeho strana vládě vystavila vysvědčení už na začátku července.

„Výborná byla vláda jen ve vlastním marketingu, v podpoře velkých firem a naopak šikaně malých. V daňové politice a v odstraňování byrokracie – tedy oblastech, které se týkají prakticky každého z nás – propadla,“ hodnotil již dříve Fiala, který tak narážel na zavedení EET. Právě elektronickou evidenci tržeb společně se zavedením kontrolních hlášení bere vláda jako velký úspěch. „Díky těmto nástrojům může stát lépe dohlížet na to, aby pravidla platila skutečně pro všechny a aby nekvetla šedá ekonomika,“ stojí ve vládním sebehodnocení.

Jako úspěch hodnotí vláda i schválení tzv. protikuřáckého zákona. Někteří ministři ale připouštějí, že zákaz kouření v restauracích a hospodách má své chybičky. „Narazil jsem na problém v restauraci, kde mají velkou pergolu. Nemůže se pod ní kouřit, protože jde o pevnou konstrukci. To jsme nedoladili a chci to změnit,“ vysvětluje Jan Chvojka, ministr pro lidská práva.

Sobotkův kabinet se však neobracel jen zpět. Sestavil také doporučení svým následovníkům. Podle ministrů by příští vláda měla vyjednat Česku lepší pozici v jádru Evropské unie, posilovat bezpečnost a zvyšovat výdaje na obranu, pracovat na ochraně půdy před suchem či rozvíjet vysokorychlostní železnice. „Vláda také nesmí odkládat veřejnou diskusi o zavedení eura v ČR,“ uvádí vládní materiál.