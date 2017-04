Vládní plán poradí, jak se ubránit teroru

Jak to funguje nyní Pokud by v Praze došlo k teroristickému útoku, je řešení veškerých událostí v gesci Policie České republiky.



Operační středisko je pracovním orgánem Krizového štábu hlavního města Prahy a přes ně by se promítaly úkoly a požadavky složek Integrovaného záchranného systému.



Operační středisko by v první řadě informovalo o vzniku události vedení hlavního města a dotčených městských částí.