Vlídná WC mají zatím jen v Plzni a v Praze 7

Poslední dobou, především díky kulturním akcím, je stále oblíbenější Plzeň. Je přátelská ke všem, kteří si v ­centru potřebují odskočit. Zdejší kavárny, bary a restaurace pouští zdarma na záchod každého, kdo potřebuje. „Funguje to dobře. Pár lidí, kteří u­ nás byli na WC, se pak i­ posadilo na kávu,“ chválí si nápad provozní z Caffe Fellini.



Za veřejné WC odměna až 100 eur měsíčně V Německu jsou záchodky v restauracích a kavárnách zdarma. Podniky za svou vlídnost dostávají od radnice finanční odměnu.



S nápadem zapojit záchody v restauracích, barech a kavárnách do sítě veřejných záchodků přišlo v roce 2000 město Aalen v Bádensku-Würtenbersku. To si ideu dokonce právně pojistilo.



K tomuto systému se od té doby připojilo přes 200 německých měst, kde si za symbolický licenční poplatek mohou restaurace pořídit samolepku, která upozorňuje na WC zdarma.



Radnice pak podniky s veřejně přístupnými záchodky odměňují. Například v Mnichově jde 30 eur na podnik měsíčně. Regensburg a Ingolstadt jim platí měsíčně 50 eur, a Brémy dokonce 100 eur.



Ne každý podnik, který je do projektu „Vlídné WC“ zapojený, je ale spokojený. Některým barům vadí, že lidé plýtvají toaletním papírem nebo rovnou kradou hygienické prostředky. Provozní z Nevinného baru na rovinu přiznává, že se do projektu zapojila jen kvůli slevě. Podnik s­ volně přístupným záchodem totiž ušetří 60 procent za zábor na zahrádku.

„Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství za předzahrádky je dle vyhlášky města pět korun za metr čtvereční za den. Pro podniky zapojené do projektu je to dvě koruny za den,“ říká mluvčí městského obvodu Plzeň 3 Lucie Hůrková. Zdejší radnice se inspirovala v Německu. Na rozdíl od Plzně ale stovky německých měst dávají za otevřené toalety restauracím a kavárnám každý měsíc finanční odměnu (viz box).

Podobnou cestou se vydala i­ Praha 7. Zdejší podniky se do projektu zapojily dobrovolně i bez nároku na slevu či finanční odměnu. „Vytvořili jsme síť ochotných restaurací, kaváren, veřejných institucí tak, aby lidé věděli, kde si odskočit, kde je na podobné žádosti obsluha zvyklá a kde se nemusí stydět poprosit,“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Vyřešit problém tady můžete na pětatřiceti místech.

Na podobné akci se momentálně pracuje také v ­Brně. Radnice městské části Brno-střed zvažuje to, že by i zdejší restaurace za tuto službu dostávaly peníze. „Byla by to taková dotace na úklid a na hygienické pomůcky,“ upřesňuje Kateřina Dobešová, mluvčí této radnice.

„Zapojené provozovny lze najít ve WC kompasu, ale lidé je poznají i přímo na ulici podle samolepek SOS WC.“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Další města v Česku se zatím k podobným projektům nemají. Třeba Karlovy Vary. „Naše organizace pro správu městských prostranství provozuje nebo garantuje několik toalet, které jsou v ­provozu přes den. Některé fungují i­ mimo provozní hodiny, ale za poplatek deseti korun,“ říká pro deník Metro Jan Kopál, mluvčí slavného lázeňského města.

Kromě Plzně a Prahy 7 se o ­snadnější přístup k toaletám snaží také celostátní projekty. Například mapa WC Kompas umožňuje přes mobil či počítač nalézt nejbližší dostupné WC na základě geografické polohy. Aplikace také umožňuje vkládat nové toalety a ­hodnotit ty, jež jsou v mapě zaneseny. Doposud je v mapě přes 1400 veřejně přístupných toalet. Řada z nich je navíc také zdarma.