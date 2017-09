Vrah rozdával své podpisy. Knihkupectví za to čelí kritice

Snad žádná autogramiáda českého autora nevzbudila takový humbuk jako ta včerejší Jiřího Kajínka. Odsouzený vrah včera v podvečer v prodejně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí v Praze rozdával úsměvy a autogramy. Zájemci mohli přijít podebatovat o Kajínkově tři roky staré knize Můj život bez mříží.

Knihkupectví za akci schytalo pořádnou kritiku. „To si snad děláte srandu. Ten člověk je pravomocně odsouzenej za vraždu. To, že mu náš oslintanej prezident dal populisticky milost, respektuji, ale je to lump a chodit si k němu pro podpis je to poslední, co bych udělal,“ napsal na Facebook knihkupectví vzkaz jeden z rozhořčených čtenářů.

„Je načase se vědomě vyhýbat Dobrovskému,“ napsal další z kritiků. Na Facebooku dokonce vznikla skupina s názvem Bojkot Knihy Dobrovský. Samo knihkupectví si ale stojí za svým: „Ptáte se nás, proč pořádáme autogramiádu Jiřího Kajínka. Odpověď je jednoduchá. Pokud nějakou knihu najdete v našich regálech, nesmíme se bát uspořádat setkání s jejím autorem z očí do očí,“ reaguje na kritiku zakladatel knihkupectví Petr Dobrovský a dodává, že podobných akcí se konají desítky ročně. „O autogramiádu tohoto autora je zájem, a proto jsme umožnili toto veřejné setkání. V kauze Jiřího Kajínka se nestavíme na žádnou stranu sporu,“ dodává Dobrovský.

Na akci přislíbilo na Facebooku účast skoro 200 lidí. Řada z nich akci chválilo. „Děkuji knihkupectví, vážím si vás za tento počin! Věřím tomu že Kajínek seděl neprávem,“ vzkázal knihkupectví další diskutující.

A nebyli by to Češi, kdyby si z autogramiády neudělali také srandu. „Dobrý den, jaká máte kritéria pro vrahy, které zvete na autogramiády? Minimum je jedna oběť, nebo čím víc, tím líp?“ ptal se knihkupectví P. Pánek. „Mluvil jsem

s Hitlerem, ten nemůže. Už něco má. Ale Winkelbauer prej přijde,“ glosoval autogramiádu další z diskutujících. Jiný vtipálek sliboval, že na akci přinese i mřížkovaný koláč. Kajínkova kniha se objevila ještě v době, kdy za mřížemi byl. Memoáry vyšly v roce 2014 a Kajínek v nich vzpomíná na dětství i na začátky „kariéry“ zloděje. V knize mimo jiné tvrdí, že vraždy, za které byl odsouzený, nespáchal.

„Vydavatel knihy, který zařizoval dotisk poté, co byly výtisky úplně rozebrány, to nějak organizoval. Jde o nové vydání. Autogramiády budou celkem čtyři, a to v Praze, Brně, Ostravě a Havlíčkově Brodě,“ řekl Kajínek serveru Lidovky.cz a doplnil, že žádné další informace nemá. Jestli jsou všechny organizovány knikhupectvím Dobrovského, nevěděl.