Kulíšky dejte do mrazáku. Vši teď trápí české školky

Povinnost hlásit výskyt vší v dětských kolektivech existovala do září roku 2012. „Jejich vyšší výskyt byl obvykle hlášen v zimních měsících, kdy se nosí šály a čepice. Nyní, i bez povinného hlášení, lze říci, že potíže v tomto ročním období přetrvávají,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy.



Měnit prádlo každý den Pokud chcete dítě zbavit vší, musíte být důslední při odstraňování hnid a vlasy kontrolovat pravidelně.

Rozmnožení vší zabráníte přípravky z lékárny a vyčesáváním pomocí speciálního hřebenu. Kromě ošetření vlasů je také třeba každý den měnit i ručníky a ­povlečení. Drbání na hlavě, nepozornost a­ ospalost, tak vypadají první příznaky řádění vší. Pokud rodič u dítěte parazita objeví, neměl by to tajit a ­problém nahlásit ve škole či třeba na kroužku, kam dítě chodí. Tam pak informují ostatní rodiče. Fakta: Veš neskáče, nelétá, zato dobře plave. Proto je možná nákaza i v bazénu. Většinou se přenáší přímým kontaktem z ­pokožky na pokožku. V menší míře se může přenést pomocí hřebenů, gumiček či ložního prádla.

S cizopasným hmyzem právě bojují například ve vsetínské Mateřské škole Ústí. „Je to vážně šílené. Nemůžeme se vší zbavit dva měsíce,“ říká Iva Korejčíková, ředitelka školky.

„Rodiče nejsou důslední a vši dětem z vlasů neodstraňují dobře. Je potřeba také vyprat všechno oblečení,“ říká Korejčíková. Důležitá je také spolupráce škol s rodiči. To oni se musejí snažit parazity vypudit. „My dětem kontrolovat vlasy nemůžeme. To je na rodičích,“ říká ředitelka.

Zkušenosti už mají i v základní škole v Plánické ulici v ­Klatovech v Pošumaví. „Vypozorovali jsme, že častěji se vši šíří ve třídách, které mají společnou šatnu, zatímco ty děti, které mají samostatnou skřínku, tolik problémy s parazity nemají,“ říká Karel Denk, ředitel školy.

Veš může skočit i na čistotného

Už dávno neplatí, že by se dítě kvůli pedikulóze, což je lékařský termín pro zavšivení, stalo terčem posměchu. „Přítomnost vší v dětských vlasech vůbec neznamená, že nedbá na čistotu. Veš může napadnout kohokoli i bez ohledu na osobní hygienu, přičemž děti mezi pátým až jedenáctým rokem jsou k nákaze náchylnější,“ říká Ivana Lánová, vedoucí lékárny Benu v Mladé Boleslavi.

Přípravky proti vším údajně zahubí jak dospělého jedince, tak i vajíčka, ale podle Jarolímka ne vždy fungují.

Proti vším Až na 390 korun vyjde sada proti vším. Její součástí je sprej, šampon a speciální hřebínek pro vyčesávání mrtvých vší a hnid. Samostatně stojí hřebínek kolem 70 korun. Sprej proti vším seženete už od 180 korun.



„Účinnost těchto prostředků na hnidy je velmi sporná, i ­když výrobce deklaruje účinnost na všechna stadia zavšivení,“ říká hygienik. Podle lékárnice Lánové však problém není jen v tom, že přípravky nejsou účinné. Lidé prý často nedodrží návod k použití.



Ne všude ale s parazity bojují jen přípravky z lékáren. „Například my radíme rodičům, aby dětské kulichy dávali do mrazáku. To hmyz zabije. Výborně pomáhá také zábal z ­olivového oleje, francovky a tea tree oleje,“ sděluje jeden z triků proti vším Iva Korejčíková, ředitelka mateřské školy.