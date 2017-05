Vychází další kniha Jo Nesbøa aneb Harry Hole pojedenácté

Letos je to dvacet let, kdy vyšla první kniha s Harrym Holem. U nás v květnu vychází vaše jedenáctá kniha s tímto hrdinou, Žízeň. Na podzim se navíc můžeme těšit na film podle krimi Sněhulák. To vypadá na rušný rok...

Ano, to bude. Právě teď se spousta lidí soustředí na to, že do kin přijde film o Harrym Holeovi a že vychází nová kniha, proto pro mě bude rok 2017 velice intenzivní. A­ vzhledem k tomu, že jsem od přírody poněkud líný, předem se toho děsím, budu mít totiž plno práce.

Celosvětově se prodalo přes 30 milionů vašich knih. Představoval jste si, že vás bude číst tolik lidí?

Sám vím, jak nepravděpodobné to je. Mít takové privilegium je vážně bomba. Ale člověk se občas musí štípnout do paže, aby si to připomněl. Což platí pro mnohé z nás, kteří žijeme bohatý a krásný život. Abyste takový život měli, nemusíte vydělávat plno peněz nebo být spisovatel, důležité je ale právě to, že se musíte občas zastavit a připomenout si, že tohle je vážně hustý.

Nesnil jsem nikdy o tom, že by se můj život mohl ubírat takhle, ale snil jsem o tom, že budu moct ráno vylézt, případně nevylézt z postele a věnovat se jenom psaní. To, že jsou lidi ochotní platit za to, co bych klidně dělal i zadarmo, je v mém životě ta největší bomba.

Vaše nová kniha Žízeň, která u nás právě vychází, začíná tam, kde skončila předchozí Policie. Co dalšího o novince prozradíte?

V dějinách kriminalistiky získalo několik nechvalně proslulých sériových vrahů označení vampyrista, což je osoba trpící nutkáním pít krev, vampyrismus je však v ­psychiatrii diskutovaným a ­rozporuplným tématem. Neprozradím asi příliš, když řeknu, že takový vampyrista zřejmě řádí i v ulicích Osla.

Vyšetřovacímu týmu, jemuž nově velí Katrine Brattová, zůstává rozum stát nad způsobem, jímž jsou zabíjeny oběti, i faktem, že z míst činů vždy zmizí část jejich krve. Vrchní policejní náčelník Mikael Bellman potřebuje případ co nejrychleji vyřešit, aby mohl na kariérním žebříčku postoupit ještě výš. Proto povolá zpět Harryho Holea, který založí alternativní vyšetřovací skupinu. Dopátrat se pravdy ale nebude jednoduché a Harry bude řešit dilema, zda má dát přednost rodině, nebo vyšetřování.