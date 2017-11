Výchova dětí v Česku je super, tvrdí cizinci žijící u nás

Ekonomové do Švýcarska, dobrodruzi na Nový Zéland - Kam se vydat za pracovními zkušenostmi, zjišťoval průzkum mezi 27 587 expaty ve 159 státech a regionech světa.

- Nejlepší zemí pro zahraniční odborníky je Singapur. - Pro nabývání zkušeností je nejlepší odjet na Nový Zéland. Více než polovina expatů tvrdí, že se jim v ostrovním státě zvýšila kvalita života. - Kdo chce podnikat, zabývat se ekonomikou a mít pocit politické stability, měl by zamířit do Švýcarska. - Nejlépe je prý vychovávat děti v Nizozemsku. Téměř dvě třetiny expatů se domnívají, že tam jsou nejlepší školy. - Česká republika se umístila v­ průzkumu Expat Explorer na 12. místě.