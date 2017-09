Vydali jsme se s odtahovou službou do akce

Nastupuji do velkého vozu, který řídí Jan Bára. Míříme na Pražský okruh za nehodou dvou automobilů. Řidič červeného passatu nestihl odbočit na sjezd, zazmatkoval a narazil do svodidel. Druhý vůz do něj pak narazil.



Všichni účastníci nehody jsou v pořádku, ale poškozená vozidla je potřeba odtáhnout. Než se Jan Bára dozví o tom, kam má jet, chvíli to trvá.



„Vy jako klient voláte svou pojišťovnu, která spadá pod určitou asistenční službu. Ta dá vědět mému dispečerovi a ten teprve mně. Já tedy volám zase vám, že pro vás jedu,“ popisuje řidič, který pro Europ Assistance jezdí zhruba jeden rok.



Sám pak zjišťuje od klienta podrobnosti. I když ve speciální aplikaci se většinou dozví, co je to za auto, kolik je na místě lidí a také lokaci. „Někdy ale jsou také lidé po nehodě tak rozhození, že nejsou schopní popsat, co autu přesně je,“ chápe Bára.



My jedeme k případu, kde Honzovi přišla v aplikaci jenom značka auta, SPZ a lokace Pražský okruh. „Někde se ztratila informace, že je to na 23. kilometru. Takže jsem to musel zjistit zpětně. Většinou se ale co nejdříve snažíme kontaktovat klienta, aby věděl, že je o něj postaráno,“ dodává Bára.



Když už jsme skoro na místě, vypráví mi, že občas se stane, že jede na zmařený výjezd. „Přijel jsem a auto už odtahoval někdo jiný a řekl mi, že tam byl dřív.“



To samé se nám stává na onom 23. kilometru. K passatu dorazil známý jeho řidiče, který ho odveze až domů do Mostu. Podle pojistky klienta by ho totiž Jan Bára mohl vzít jen do Rudné.



Ovšem lidé jsou po nehodách skutečně vynalézaví. Někdy si totiž třeba mění SPZ. „Někteří lidé si tam dají značku z jiného auta, kde mají lepší pojištění, abych je odtáhl dál. V tu chvíli musím zavolat na Europ Assistance. Někdy si ji ale klient změní a v systému to pár týdnů trvá, než se zaeviduje,“ přibližuje Bára.



Na cestách jsme sice v pátek, kdy bývá hustý provoz, ale podle Honzy jsou pro něj nejhorší pondělky. „Autonehody, které se stanou přes víkend, se naskladní a v pondělí se to rozváží. Plus se přidají normální odtahy,“ vysvětluje. Průměrně stihne za den tak pět odtahů. Rekord měl ale jedenáct.



Ani poslední víkend prázdnin neočekává Bára větší problémy. Prázdninami to není. Klidně se za hezkého počasí stane hodně nehod, a v zimě, když je náledí, tak méně.



Jeho revírem není jen Česká republika, jen několik dní před našim výjezdem mířil pro klienta dokonce až do Francie.