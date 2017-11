Vydělával miliony, jeho žena i tak zůstala bez koruny.

Smrt živitele rodiny je právě jeden z těch případů, proč se vyplatí pojistit. Karel to neudělal, jeho firmy vydělávaly desítky milionů korun ročně, myslel si tedy, že o jeho rodinu bude dostatečně postaráno i ve chvíli, když by se mu něco stalo.

Josef Uchytil Josef Uchytil působí v Partners od roku 2007. Poradenskou činnost provozuje zejména v Praze, Turnově, Liberci a Mladé Boleslavi. Je držitelem mezinárodního certifikátu €FA.

„Po pár měsících od tragické nehody zazvonil telefon. Volala nám jeho manželka s otázkou, kde je manžel pojištěný. Když zjistila, že manžel pojištěný není, tak málem zkolabovala. Za zlé to měla nám, protože považovala za naši povinnost manžela o potřebě pojištění přesvědčit,“ vzpomíná Josef Uchytil.

Bez peněz

Předpoklady Karla o zajištění své rodiny prostřednictvím prosperujících firem se svým způsobem ukázaly jako liché. Karel nevlastnil prosperující firmy sám. V jedné měl jednoho společníka, v druhé dva. Firmy byly zatíženy úvěry a mnoha smluvními závazky. Dědické řízení tak trvalo ještě déle než obvykle, téměř dva roky a po tu dobu byla jeho rodina bez příjmu. Karlově manželce brzy došly peníze na účtech.

„Právě takovým a podobným situacím lze předcházet kvalitním životním pojištěním. A lidé by neměli v tom horším případě počítat jenom se smrtí, ale také i s invaliditou, případně vážnou nemocí. To všechno jsou rizika, které mohou významně zasáhnout do rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Josef Uchytil.

Podcenil pojištění

K úvaze nepojistit se Karla vedly dobré hospodářské výsledky firem a zakázky na několik měsíců i let dopředu. Myslel si, že o jeho rodinu je postaráno. Na rizika nemyslel. Svým způsobem se nemýlil, ale zdlouhavé dědické řízení zapříčinilo výpadek příjmů jeho manželce.

„Ve chvíli, když by byl řádně pojištěn, pojišťovna by ji vyplatila pojistné okamžitě bez ohledu na dědické řízení,“ upozorňuje Josef Uchytil.

Sama manželka Karla měla štěstí. Ještě před uzavřením dědického řízení jí v těžké finanční situaci jeden z Karlových společníků z byznysu.