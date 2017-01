Výlet vlakem s partou: slevu nemusíte dostat

Jak to vidím já - Někdo se sveze zadarmo Hromadné jízdné na vlak je nově nutné objednat předem. A to dost podstatně předem, plné tři dny. Dráhy chtějí zvýšit komfort cestujícím a ušetřit jim i nějakou tu kačku. Jsme národ spořivý a na slevy Češi slyší. Jenže stejně jako všechno, má i toto opatření svá úskalí. Trénuji malé fotbalisty a novinka se mě týká také. Podle mě je to hlavně administrativně složité. Po shlédnutí několika instruktážních videí jsem zjistil, že na fotbalistu až moc :-) Takže až zase pojedu se svými svěřenci během soustředění na zápas do nejbližšího města, půjdu na to oklikou - rozdělíme se na menší části – maximálně do pěti cestujících. Je fakt, že sleva nebude tak vysoká, ale na krátkou vzdálenost to zase tolik „bolet“ nebude. Nebo bychom mohli platit po jednom. A než se dostane na všechny, budeme vystupovat. Takže se někdo sveze i zadarmo!

Šimon Merta, hlavní editor Deníku Metro