Výluky MHD zasáhnou Vinohrady i Dejvice

Krátkodobých výluk je ročně více než sto. Tyto jsou v říjnu nejvýznamnější ● V pátek se od půlnoci do 4 hodin přeruší provoz tramvají v úseku Malovanka, Brusnice a Chotkovy sady v obou směrech. Linka číslo 22 bude v úseku Malovanka – Malostranská odkloněna přes zastávky Hládkov, Vozovna Střešovice, Hradčanská a Chotkovy sady.

● Od pondělí 9. 10. do pátku 13. 10. bude denně, vždy od 0.10 hod. do 4.30 hodin mimo provoz zastávka Čechovo náměstí v Moskevské ulici pro směr do centra. Linky číslo 97 a 99 budou v úseku Koh-i-noor a Vršovické náměstí vedeny přes zastávku Čechovo náměstí v Minské ulici. Náhradní doprava nebude zavedena. ● V pondělí 9. 10. 2017 od 0.20 hod. do 3.55 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Prašný most. Linka č. 91 bude ve směru od Radošovické ze zastávky Sparta odkloněna do obratiště Špejchar, kde bude ukončena. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X91. ● Od příští soboty 14. 10. se obousměrně přeruší provoz tramvají v úseku Národní divadlo – Staroměstská. Tramvaje tu nikoho nesvezou od půl jedné v noci do asi půl jedné hodiny ranní následujícího dne. Změny tras linek číslo 2 a 18 budou v úseku Národní divadlo – Malostranská odkloněny přes zastávky Újezd a Malostranské náměstí. Sedmnáctka bude v úseku Jiráskovo náměstí – Čechův most odkloněna přes zastávky Myslíkova, Národní třída, Národní divadlo, Újezd, Malostranské náměstí a Malostranská. Linka 93 bude v úseku Národní divadlo – Právnická fakulta odkloněna přes zastávky Újezd a Malostranské náměstí. ● V neděli 15. 10. bude od 7.30 hodin do 15 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada – Palmovka. Změny tras se týkají tramvajové linky číslo 1, jež bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávky Stejskalova, Kobylisy do zastávky Sídliště Ďáblice. Linka číslo 6 bude ve směru od Kubánského náměstí vedena z Palmovky přes zastávky Balabenka, Nádraží Vysočany, a Hloubětín do zastávky Lehovec. Linka číslo 10 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova odkloněna přes Ohradu do zastávky Vozovna Žižkov. Linka číslo 16 bude ve směru od Kotlářky ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Ohrada a Chmelnice na Spojovací.