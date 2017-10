Vysočanskou estakádu otevřou až koncem listopadu

Termín ukončení havarijní opravy na Vysočanské estakádě se z technických důvodů opět o několik týdnů posune.

Kdy a jak? Vysočanská estakáda, která překonává převýšení několik desítek metrů, byla dokončena v roce 1967. Podle měření intenzity dopravy z loňského roku po ní projede přes šest tisíc aut a autobusů denně. Estakáda se propadla v polovině loňského července po prudkém dešti v úrovni autobusové zastávky Nad Jetelkou. Od poloviny července loňského roku byl provoz na estakádě uzavřen jak pro auta, tak pro MHD. Autobusy mohly od září jezdit jedním jízdním pruhem, krátce před Vánocemi byl ale provoz znovu krátce zastaven kvůli propadu kanalizační vpusti. Do třetice se pak dutina ve vozovce objevila letos v únoru. Pražské vodovody a kanalizace zde například v rámci oprav prorazily novou sto metrů dlouhou kanalizační stoku v hloubce sedmi metrů a zabezpečily její podloží.

V průběhu měsíce října totiž byly zjištěny havarijní stavy vodovodních přípojek k obytným souborům a únik plynu ze zhruba třicetiletého plynovodu. Tyto závady způsobí prodloužení prací Technické správy komunikací (TSK) o několik týdnů. „Předpoklad dokončení prací na vozovkách je třicátého listopadu 2017. Po tomto termínu bude obnoven automobilový provoz vždy v jednom jízdním pruhu v každém směru. Dále budou probíhat práce na chodnících a dokončovací práce,“ řekla deníku Metro mluvčí TSK Barbora Lišková.



Zpoždění je podle Liškové způsobeno také tím, že se stavba od samého počátku provádí v režimu havárie. Proto nebyly řádně zmapovány stavy inženýrských sítí. Poprvé se totiž prosecká dopravní tepna propadla již loni v červenci, letní přívalový déšť tu zbortil místní stoku. Krátce po prosincovém obnovení provozu tu však došlo k­ dalším propadům a uzavírce. „Podobná situace může nastat i u jiných staveb, ale není to běžné, protože zde probíhá poměrně dlouhá a ­podrobná projektová příprava,“ dodává Lišková, podle které od 21. prosince, kdy budou dokončeny i chodníky, bude silnice zprovozněna v plném rozsahu.

Nyní se po Vysočanské estakádě můžete svézt pouze autobusem, a to kyvadlově pouze v jednom pruhu. Po silnici, která má normálně tři pruhy, dva do kopce a jeden dolů, se od konce listopadu pojede pouze dvěma, vždy jedním v ­každém směru. „Ten třetí si necháme jako manipulační. Řidiči by neměli nikam přejíždět. Až od 21. prosince už bude vše v normálu,“ dodává Lišková. Oprava vozovky, sanace i zajištění podloží vyjde hlavní město na zhruba 75 milionů, oprava kanalizace pak na dalších 48.