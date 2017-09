Výstava Game On míří do Prahy, nabídne unikátní hry

Výstava Game On Tato expozice se od 21. září objeví v holešovické tržnici.



Více než 150 herních zařízení bude vystaveno v hale 40, výstavní plocha bude činit více než 2000 m².



K vidění a vyzkoušení budou hry a zařízení od roku 1960 až do současnosti.



Na webu gameonvystava.cz si můžete koupit vstupenky. Pro dospělé stojí 400 korun, pro děti 300. Rodinná vstupenka vyjde na 1000 korun.



Bylo těžké takovou akci dostat do Prahy? Jak dlouho jste se o to snažili?

Nebylo to úplně jednoduché. Jednání trvala přes rok, protože pořadatel Barbican vždy speciálně schvalují jak město, do kterého výstavu pošle, tak místo, kde se výstava pořádá. A rovněž si pečlivě vybírá partnery, se kterými bude tuto náročnou výstavu dělat.



Jakou očekáváte návštěvnost v Praze?

Naposledy byla výstava v Norsku a přišlo na ni 260 tisíc lidí. Bylo by fajn, kdyby chodili i Češi. Budeme rádi, když bude víc než sto tisíc návštěvníků.



Jedná se o průřez historií počítačových her, kdy se datuje její začátek? Který exponát je nejstarší?

V zásadě jde o šedesátá léta minulého století, z té doby tu bude hned několik historických kousků – například Game Brown Box nebo Pong. Ovšem skutečnou raritou bude dědeček mezi počítači – PDP-1, kterých je na světě už jen několik.



Za patnáct let existence výstavy se v herním světě již mnohé změnilo. Jak moc je pražská varianta odlišná od té první v Londýně?

Pražská výstava je doplněna o spoustu her, které v původní nebyly. A samozřejmě je tu i celá sekce budoucnosti, která obsahuje virtuální realitu. Pražskou exhibici jsme rozšířili o historii českého herního průmyslu a her, spolupracujeme s pedagogy připravované katedry herního designu FAMU.



Bude k vyzkoušení právě i virtuální realita?

Na výstavě nenajdete nic, co by si nešlo vyzkoušet.



Bude nutné si u některých her a exponátů doplácet?

Nebude to třeba, v ceně vstupenky bude vše, i doprovodný program. Všechna zařízení, až na dvě raritní výjimky, jsou funkční na původním hardwaru a každý si je bude moci vyzkoušet. Jsou speciálně uzpůsobena tak, aby vydržela takové množství lidí, které je během výstavy vyzkouší.



Ze kdy je nejstarší hra, která bude k vyzkoušení?

Z roku 1968 a jde o univerzální herní konzoli Brown Box, která podporovala celkem sedm her, dále Pong z roku 1972 a Computer Space z roku 1971.



Součástí akce má být i doprovodný program, co vše si pod tím lze představit?

Snažili jsme se pro návštěvníky nachystat něco navíc, než je jen samotná expozice. Pro školy máme připravený dopolední vzdělávací program zaměřený na bezpečné hraní a vůbec bezpečný pohyb v kyberprostoru. Pro širokou veřejnost máme turnaje v počítačových hrách, speciální akce s předními českými youtubery a letsplayery nebo odborné přednášky o světě videoher a budoucnosti herního průmyslu. Taky budou na výstavě prezentace úplných herních novinek.



Kolik bude stát vstup a proč je nutné si místa rezervovat na určitý čas?

Vstupenky budou k mání od 250 do 400 korun, nadto je zde speciální rodinné vstupné. Kapacita výstavy je omezená, zejména o víkendech proto bude upraven počet lidí, kteří mohou v jednotlivých časových slotech na výstavu vstoupit. Proto je dobré si koupit lístek v předprodeji na čas, kdy bude chtít návštěvník výstavu vidět, aby nemusel zbytečně dlouho čekat nebo by se na výstavu vůbec nedostal.