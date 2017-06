Kostýmy, výuční list i mluvící mistrova hlava. Karel Gott je na lodi

„Tohle je můj život. C’est la vie,“ vítá nás u vchodu do podpalubí nové výstavní lodi na náplavce velká holografická hlava Karla Gotta. Včera zde totiž odstartovala výstava o životě slavíky ověnčeného českého zpěváka, a tak zde nechyběl ani deník Metro. Návštěvníci tu najdou nejen řadu exponátů mapujících zpěvákův život, ale i historii československé pop-music od padesátých let do současnosti.



„Perfektním příkladem jsou novinové koláže, které vytvářela Karlova dlouholetá fanynka: nalepovala tisíce výstřižků na novinové archy po desítky let, a tak uchovala jeho příběh i pro další generace společně s gramofonovými deskami, fotografiemi, dobovými tisky nebo plakáty,“ říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na výstavě je k vidění také ryčka rentgenových desek – šlo o přístroj domácí výroby, kdy se gramofonová deska vystřihla z rentgenových snímků. Podobné Karel Gott poslouchal koncem padesátých let. Nechybí ani zpěvákův výuční list či první vydaná nahrávka na gramodesce a zároveň jedna z posledních šelakových desek Supraphonu, kterou je píseň Až nám bude dvakrát tolik, kterou natočil s ­Vlastou Průchovou.

Gott My Life - Výstava je otevřena na lodi na Rašínově nábřeží do konce září.

- Dospělý zaplatí v ­týdnu 290 korun, o víkendu 350. - Výstava probíhá na lodi BigMedia. Pokud bude mít úspěch, má dle organizátorů šanci jak na další využití u­ nás, tak na štaci v Německu. - Více na www.gottmylife.cz

Podle manažerky Karla Gotta Anety Stolzové přitom rozhodně nebyl při přípravách výstavy tichým pozorovatelem ani sám zpěvák. „Poslední dny se scházel s­ tvůrci výstavy a dával dohromady věci, které jsou mu blízké. Teď má spolu s návštěvníky možnost vidět svůj ucelený příběh,“ dodává Stolzová.

Vystavené exponáty tvoří soubor, který návštěvníky provede celou kariérou jedenačtyřicátinásobného Slavíka krok po kroku, od počátku až po současnost. Díky této důkladnosti tak do zpěvákova života návštěvník pronikne nejen přes jeho osobní věci, kostýmy či ceny, ale také díky různým projekcím. V jedné části podpalubní výstavy tak můžete být svědky Karlova vystoupení s Jiřím Kornem či Karlem Krylem, na druhém pak pozorovat manželku Ivanu, která ve videu k mistrovým 75. narozeninám předstírá s hadrem na hlavě mytí schodů.

„Karel Gott je stěžejním uměleckým pilířem firmy Supraphon. Pro tuto příležitost jsme se tedy rozhodli symbolicky oživit historicky první album Karla Gotta z ­roku 1965. V limitované číslované edici 300 kusů ještě vydáváme box, který bude obsahovat tři cédéčka největších hitů. Bude stát pět tisíc korun,“ říká Michal Máka ze Supraphonu.