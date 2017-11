Vystavují Ladu, Krtka i hračky. Děti mají v těchto dnech v Praze žně.

Deník Metro vybral několik expozic, které jsou v těchto dnech dostupné.

Sedmičky Josefa Lady, Galerie Tančící dům (do 1. 4. 2018)

Otevírací doba: denně od 9 do 20 hodin

Vstupné: základní 190 Kč, studenti do 26 let a důchodci 110 Kč, děti od 3 do 15 let 60 Kč, rodinné (2+2) 390 Kč

Více na: www.galerietancicidum.cz

Šťastný Krtek slaví 60. narozeniny, Chvalský zámek (do 3. 12.) Otevírací doba: denně od 9 do 17 hodin

Vstupné: základní 70 Kč, děti od 3 do 15 let, senioři, studenti do 26 let, osoby ZTP/P 40 Kč, rodinné (2+3) 190 Kč

Více na: www.chvalskyzamek.cz

Vyrobeno v Czechii – v České republice Menza Jednota, Opletalova 38 (17. a 18. 11.)

Otevírací doba: vždy od 10 do 18 hodin

Vstupné: základní 60 Kč, snížené pro děti od 6 let a seniory 40 Kč, rodinné 150 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma

Více na: www.ceska-hracka.cz

Směle ber hračku Směr, hlavní budova Muzea hl. m. Prahy (do 7. 1. 2018)

Otevírací doba: denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

Vstupné do celého muzea: základní 150 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 350 Kč

Více na: www.muzeumprahy.cz

Doll Prague, Slovanský dům (24. až 26. 11.)

Otevírací doba: pátek od 15.30 do 20 hodin, víkend od 9.30 do 20 hodin

Vstupné: základní 150 Kč, třídenní 300 Kč, snížené 80 Kč, děti do 10 let zdarma

Více na: www.dollprague.com

PlayStation Nation, galerie Hauch v Karlíně (17. až 19. 11.)

Otevírací doba: pátek a sobota od 10 do 18 hodin, neděle od 10 do 16 hodin

Vstupné: zdarma

Více na: www.playstation.com

Game On, Holešovická tržnice

Otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 19 hodin, víkend od 9 hodin

Vstupné: základní 259 Kč, děti do 15 let 159 Kč (o víkendu více), do 110 cm zdarma

Více na: gameonvystava.cz