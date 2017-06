Vyvraťe mi to, a máte pivo gratis!

Jako v roce 1948! Pro toho, kdo mi to vyvrátí, útrata zdarma! Takzvaný protikuřácký zákon leží v žaludku nejednomu pražskému hospodskému. Většina z nich však své odbojářství vyjadřuje maximálně ostřejším vyjádřením svého názoru stálým hostům či těm, kteří na téma zapředou hovor.



Ne tak Jaroslav Zahradník, majitel Hospody U starý svině v ulici U Plynárny. Jak to má ve zvyku, popadl do ruky křídu a svůj názor dává na odiv všem, kteří jdou kolem.



„Kuřácký zákon je hloupý a pokrytecký. Naprosto totiž popírá právo na soukromý majetek. Jako v roce 1948. Blbci jste pánové!“ halasí nápis na jednom z vývěsních štítů. Na druhém pak majitel vyzývá každého, aby s ním o tématu diskutoval. Kdo mu jeho názor vyvrátí, má podle něj útratu zdarma.

„Zatím se nikdo takový nenašel. Spíš chodí lidé, kuřáci i nekuřáci a vyjadřují nám podporu,“ řekl deníku Metro hospodský.

S nápisů na vývěsních štítech, které pravidelně každých pár dní mění, se stala pravidelná součást místního koloritu. Podle Zahradníka, který se vyjadřuje často ke sportu či politice, jsou na to již lidé zvyklí. „Kdybych to přestal dělat, lidé by chodili, co se se mnou stalo,“ žertuje hostinský.

Na novém nařízení, které zakazuje kouření v hospodách, nekuřáka Zahradníka trápí hlavně omezování jeho svobody podnikání. Zákon je navíc podle něj špatně vymyšlen a místo aby kuřáky skryl před zraky mládeže, raději je žene z hospod jim na oči.

„Jak píšu na ceduli. To, že zákon mají v Anglii a Španělsku, nikde jinde, a rána pěstí pro mě není argument,“ kroutí hlavou Zahradník.

Hospodský, který má v okně umístěnou podobiznu prezidenta Miloše Zemana, se nejčastěji ve svých veřejných písemných vyjádřeních opírá právě do něj či Andreje Babiše. Toho si bral na paškál kvůli zavedení elektronické evidence tržeb (EET). „Kolik takhle velkých hospod s EET je třeba na zaplacení jedné podvodné nemorální dotace na Čapí hnízdo, soudruhu?“ psal Zahradník na vývěsním štítu své hospůdky v březnu tohoto roku.