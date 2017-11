Walt Disney zvažuje spojení s 21st Century Fox

Před nedávnem studio zasedlo také k jednacímu stolu se společností Twenty-First Century Fox magnáta Ruperta Murdocha. Ta nedávno jednala o prodeji většiny svých aktivit právě Disneymu. Dá se předpokládat, že se firmy k jednání vrátí. Pokud se dohodu podaří uzavřít, transakce poslouží oběma firmám.



Společnost Fox je totiž dlouhodobě přesvědčena, že nemůže konkurovat takovým mediálním hráčům, jako je Amazon či Netflix, Disney by na oplátku získal práva na komiksové hrdiny, které dříve nemohl ve svých filmech použít – v čele s X-Meny, úspěšným Deadpoolem a Fantastickou čtyřkou, jež by Marvel určitě začlenil do svého filmového vesmíru. Bonusem by bylo získání Smrtonosné pasti, Vetřelce, Predátora, Planety opic nebo miliardového Avatara.