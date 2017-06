Webovky za pár minut, má je i vynálezce céček

Jednoduché, ale dobře vypadající webové stránky si chtěl založit už asi téměř každý. Dřív bylo potřeba umět programovat, nebo někomu platit dost peněz za tvorbu. Díky systému Webnode ale můžete mít slušnou prezentaci svého podnikání či nápadů rychle, a hlavně zadarmo.



„Za vznikem našeho produktu stály tři impulzy. Díky pokroku v internetových prohlížečích začalo být technologicky možné budovat první interaktivní aplikace. Již nebylo nutné pro každou změnu znovu načítat webovou stránku. V roce 2006 jsme si také uvědomili, že nás baví vyvíjet vlastní produkt, ale moc nás nebaví chodit na obchodní schůzky. Tak vznikla idea vytvořit produkt, který se prodává sám. A třetím impulzem bylo dokázat víc než ostatní a chuť jít za hranice. Webnode byl ode dne nula chystán jako produkt do světa,“ řekl Ondřej Kratěna. Nikdy nevyužil nabídky investorů, přesto rozšířil svůj byznys do 38 zemí světa, kde slouží 28 milionům uživatelů. Firma si zakládá na lokalizaci služeb, aplikací i šablon.

Systém si pro jeho jednoduchost ostatně oblíbily i některé legendy českého obchodu a marketingu. Třeba Rudolf Chmela z Hradce Králové. To jméno vám asi moc neřekne, ale právě on stojí za legendárními plastovými céčky, která byla v 80. letech neoficiálním platidlem českých dětí. Jednoduchá prezentace návštěvníky seznámí s tím, co dělá, a ­pomáhá mu přijímat objednávky na jejich výrobu, kterou realizuje ve své domácí dílně. Lisuje je stále na stejném stroji a prodává za stejnou cenu jako za totality.

Držte web při životě - Vzhledem k tomu, že podnikatelé často své webové stránky neaktualizují, přicházejí o zákazníky i peníze.

- Z analýzy Webnode mezi podnikatelskými weby vyplývá, že svou internetovou prezentaci pravidelně aktualizuje jen 12 procent živnostníků. O něco lépe jsou na tom firemní weby, ty jsou obhospodařovány asi z 23 procent. Mnohé firmy význam aktuálního obsahu ve vztahu k návštěvníkovi stále podceňují.

„Webnode je o tisících malých příběhů, kdy lektor angličtiny začne učit statisíce lidí anglicky pomocí článků psaných v různých úrovních, nebo když dvanáctiletá slečna začíná svoje první podnikání s chovnou stanicí na křečky,“ prohlašuje ředitel společnosti.

Šablony v systému jsou připravovány s vědomím, že uživatelé nejsou žádní programátoři či copyrighteři. „Většinou je to typický podnikatel, který s webem nemá příliš zkušeností. A tak naše šablony obsahují ukázkový obsah a vedou lidi k tomu, co a kde je správné na webu mít,“ vysvětluje Kratěna. Tvorba webu je tak jednoduchá a ­rychlá. Stačí se zaregistrovat, vybrat šablonu, zadat e-mail a za pár minut máte hotovo. „Pak už jen upravíte jméno firmy, přidáte třeba pár fotek, upravíte pár textů a web publikujete,“ směje se zakladatel platformy.

Základní využití je zdarma, a tak se nabízí otázka, z čeho je firma živa? „Naším jediným příjmem jsou platby od zákazníků za prémiové služby. To je třeba vlastní doména nebo například více místa pro fotky či videa. Zákazníci mohou v placených programech využívat Webnode od tisícovky korun za rok,“ přidává Kratěna.

Ten si zakládá na přátelském přístupu. Zaměstnanci Webnodu spolu snídají, mají k dispozici vlastní kavárnu, kam mohou chodit i se svými rodinami. Podobně pohodová je i tvorba webu pro jejich zákazníky.