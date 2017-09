Z náplavky se stala neřízená hospoda, tvrdí lidé z Podskalí

Bývala to oáza klidu, dnes se z náplavky na Rašínově nábřeží stal Divoký západ a neřízená hospoda. Tvrdí to spolek Hraběnka z Podskalí. „Z původních menších projektů jsme se postupem času dostali k naprosto neskutečným věcem, jako je například výstavní loď Gott, My Life,“ štve předsedu spolku Jiřího Š. Cieslara. Spolku také vadí, že je místo až moc komerční a že tu kotví několik velkých lodí, které fungují jako bary.

S Cieslarem souhlasí i bývalý správce městských náplavek Daniël Hagen. Ten také upozorňuje na to, že už za primátora Tomáše Hudečka vznikla takzvaná koncepce rozvoje správy pražských břehů. Radou schválený dokument byl vlastně plánem, jak z náplavky udělat místo, které bude určené hlavně pro relax. „Z této koncepce je dnes bezcenný materiál. Strávily na tom desítky lidí tisíce hodin práce. Nyní se podle ní ale nikdo neřídí,“ tvrdí Hagen na videu s názvem „Tunel Náplavka aneb Kam zmizela voda?!“. Klip, který je na internetu od pondělí, je údajně pouze první krok, který má upozornit na dění na náplavce. Spolek ještě chystá petici a zároveň pořádá protestní setkání, které má na situaci upozornit.

Akce, které se na náplavce konají, povoluje magistrát. „Chápu, že pan Cieslar může mít na fungování náplavky rozdílný názor. Jak ale sám uvádí, New York Times ji zařadil mezi deset nejhezčích míst u vody, a to právě i díky konaným akcím,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman a dodává: „Rozhodně odmítám domněnky pana Cieslara, že se Praha o náplavky nestará nebo nedbá na místní obyvatele.“

Jiný názor na jednání magistrátu má Praha 2. „Já jsem rád, že náplavka žije, samozřejmě to ale nesmí být na úkor lidí žijících v sousedních bytech. A proto také opakovaně městská část žádá magistrát o nápravu a upozorňuje na přestupky. Bohužel, ze strany magistrátu nedochází k žádné pozitivní odezvě,“ říká Martin Víšek, zástupce starostky Prahy 2.

Náplavku od července 2015 spravuje společnost Trade Centre Praha. Také ta tvrdí, že se o Rašínovo nábřeží stará dobře. „Podařilo se nám stabilizovat podmínky provozu včetně úklidu a celkové koordinace při pořádání akcí, zajistit vyšší bezpečnost osob a ochranu majetku,“ říká Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek.

Podle něj se náplavka zklidní, až prostor dostane jasná pravidla. Ta mají být schválena ještě letos. „Koncepce nábřeží bude projednána do konce roku včetně jednání s jednotlivými městskými částmi i stávajícími provozovateli. Současně je zpracovávána také metodika využití nábřeží včetně charakteru a rozsahu pořádaných akcí,“ doplňuje Nejedlý.