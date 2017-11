Z pražské Galaxie může být divadlo

Byl to tehdy velký okamžik pro rozvoj masové zábavy v ­Česku. V­ roce 1996 tehdy jednosálová kina doplnilo vůbec první multikino v zemi – na Hájích. Na diváky tak čekaly domácí snímky i zahraniční trháky hned v osmi sálech, popcorn, pohodlné sedačky, ale také vysoké ceny, které byly až o ­polovinu vyšší než v ­běžných kinech.



Dějiny multikina Galaxie jsou už ale – zdá se – u konce a nyní se mluví o ukončení provozu. Důvodem je kromě klesající návštěvnosti také výstavba zcela nového multikina, nejmodernějšího v Česku, které vzniklo v nedalekém Centru Chodov.

Na zasedání výboru pro územní rozvoj Prahy 11 už proto architekti řeší první návrhy na možné využití a případné rozšíření současné budovy multikina Galaxie.

„Padly různé návrhy. Jak už to tak bývá, některé byly spíše odvážnější, ale padla například možnost přestavby objektu na byty. Musela by se pak přistavět horní část. Některý ze sálů by mohl sloužit třeba jako divadlo, které dosud na Jižním Městě chybí,“ vysvětluje možné varianty budoucího využití multikina Galaxie předseda výboru pro územní rozvoj Jan Mareš. S navrženými plány ale nesouhlasí bývalý starosta Prahy 11 Jiří Štyler.

„Jde o bezúčelné zahušťování. Na takto rozsáhlý bytový projekt není v lokalitě dostatečná dopravní obslužnost,“ doplňuje.

Naopak výhodou multikina je, že disponuje rozsáhlým podzemním parkovištěm, a nemuselo by se tak nikde stavět další, které by zabíralo prostor.

Plánování komplikuje, že provozovatelem kina a vlastníkem budovy jsou dvě firmy. „Provozovatelem je společnost Cinema City. Vlastníkem je ale nějaká izraelská firma. Záležet proto bude také na jejím stanovisku, “ dodává Jiří Štyler. Majitel zatím definitivní projekt nemá, budoucnost kina je tak stále nejistá.